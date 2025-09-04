Европейските автомобилни компани търсят своите отговори срещу евтините китайски електромобили, които навлизат на Стария континент. Така от Volkswagen се възползвата от наследството на един от най-продаваните си автомобили с компактен електрически хечбек, предназначен да защити европейския масов пазар от вълната на китайските конкуренти, пише Bloomberg.

Германският производител на коли представи нова версия на модела ID. Polo, чиято цена се очаква да бъде под 25 000 евро, когато бъде пуснат в продажба догодина. Polo е един от най-успешните малки автомобили на VW, като от представянето си през 1975 година до днес са продадени над 20 милиона бройки.

Кръстен на един от най-успешните модели на германската компания, автомобилът е част от усилията на VW да създаде електрически "народни автомобили", които да се конкурират с евтините предложения на компании като BYD и Zhejiang Geely Holding Group.

Пускането на пазара на този сравнително евтин модел идва в труден момент за Volkswagen. Компанията се бори с нарастващи търговски пречки, стагниращ европейски пазар и намаляващи продажби в Китай. Междувременно китайските марки се разпространяват в Европа с модели на конкурентни цени, като хечбека Dolphin Surf на BYD, чиято цена в Германия от около 23 000 евро.

Има обаче и светлина в тунела. Продажбите на електромобили на Volkswagen Group скочиха с 73% в Европа през второто тримесечие на годината.