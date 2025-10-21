Слабо усвояване по пчеларските интервенции у нас удря по сектора, който изпитва ограничен достъп до финансиране и губи пари. Fj Националния браншови пчеларски съюз (НБПС) очакват информация от страна на Министерството на земеделието и храните относно новия прием по интервенцията "Популяризиране, комуникация и маркетинг" в сектор "Пчеларство", съобщава Agri.bg.

Българските пчелари искат по-дълъг срок за кандидатстване и ясни условия, които да стимулират кандидатстването до финансиране, така че средствата по ОСП да водят до реално увеличение на потреблението на мед.

Според предоставените данни тази интервенция е сред най-слабо изпълняваните мерки по Националния стратегически план по ОСП. По информация на Държавен фонд "Земеделие" за финансовата 2025 година са изплатени едва 19 591 лв., което представлява под един процент усвояемост.

Източник: iStock

Европейските регламенти (ЕС) 2021/2115 и 2021/2116 предоставят широки възможности за подпомагане в сектора - от кампании за популяризиране и участие в панаири до изграждане на онлайн магазини и подкрепа за колективни брандове. В други държави членки като Германия и Словения тези мерки вече са доказали своя успех чрез консорциуми и регионални кооперации по моделите Echter Deutscher Honig и Slovenski med.

В страни като Италия, Словения и Германия подобни мерки са довели до над 30% ръст на вътрешното потребление и повишение на цената на суровия мед. В България обаче, поради кратките срокове за кандидатстване, сложните условия и липсата на информация, реалното участие на пчеларите и техните организации е силно ограничено.

Пчеларството у нас остава единственият сектор, който не успява да усвоява средствата, предвидени по линия на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Въпреки усилията за облекчаване на условията по ключовата интервенция "Насърчаване на естественото опрашване", интересът от страна на стопаните остава тревожно нисък.

"Финансовите данни за сектора не са никак оптимистични. Общият бюджет по интервенцията "Естествено опрашване" възлиза на 24 млн. евро. От тях за двете дейности - стационарно и подвижно пчеларство - през 2023 и 2024 г. са усвоени едва 726 938 евро, което представлява едва 3,03% от общата сума. Очакванията за тази година също не са добри", коментира Сребрин Илиев от Националния браншови пчеларски съюз (НБПС).

Както Money.bg писа още през април, пчеларската общност у нас настоява за още нещо важно - да се обяви гръцката граница за рискова зона, заради възможността китайски мед да се внася през пристанището в Пирея и след това да преминава към България. Особено внимание се изисква и на граничния пункт Капитан Андреево, който е външна граница на Европейския съюз.