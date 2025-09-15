Българските фермери се надяват на по-лесен достъп до европейско финансиране и по-гъвкави схеми за от пускане на пари, които да се адаптират към реалностите по места. Това заявиха за Money.bg от Българския фермерски съюз. Повод за това е приет от Европейския парламент доклад за опростяване на достъпа до кохезионните фондове на ЕС.

Евродепутатите настояват, че прекомерната бюрокрация и допълнителните изисквания от страна на държавите членки често затрудняват местните власти, фермерите и малките производители при кандидатстването.

"Кохезионната политика трябва да бъде по-близо до хората на терен, а не да се централизира. Нужно е местните и регионалните актьори да имат ключова роля в управлението на средствата", пише в доклада.

По-гъвкави схеми за финансиране

Ппо-гъвкавите схеми за финансиране за земеделците означават много. Обяснено накратко, това ще означава например специфичните нужди на селските райони да се взимат предвид при вземането на решенията за отпускане на средства, обясняват от Българския фермерски съюз.

"Трябва да има комбинация от финансиране, основано на резултати, и традиционни модели, които покриват реалните разходи на бенефициентите."

Източник: iStock

В документа от Брюксел пише още, че когато има нарушения на върховенството на закона и финансирането за държавата се замразява, регионалните и местни общности, включително фермерите, не трябва да губят достъп до средствата. Сред акцентите е и въвеждането на единна платформа за кандидатстване за европейско финансиране, както и принципа на "единен одит", който да намали административната тежест за бенефициентите.