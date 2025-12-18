Oracle остава без основния си партньор за най-големия си център за данни в Мичиган, след като преговорите с Blue Owl Capital за инвестиция от 10 млрд. долара в новия обект са блокирани, предава Financial Times. Повод за решението са нарастващите дългови задължения на софтуерния гигант и сериозните разходи за изкуствен интелект. Blue Owl водеше дискусии с кредитори и Oracle относно финансирането на планирания 1-гигаватов център за данни в Saline Township, Мичиган, който ще обслужва OpenAI. Според източници близки до темата, сделката няма да продължи, след като преговорите са спрели.

Частният капиталов фонд е бил ключов инвеститор за най-големите центрове на Oracle в САЩ, като е влагал собствени средства и е привличал милиарди чрез дълг за изграждането на обектите. Обикновено Blue Owl създава специална компания, която притежава центъра за данни и го отдава под наем на Oracle.

Технологичният гигант има договори за предоставяне на изчислителна мощност на компании за изкуствен интелект като OpenAI чрез тези центрове. Неуспехът на преговорите с Blue Owl поставя под въпрос финансирането на обекта в Мичиган, тъй като компанията все още не е подписала сделка с нов инвеститор. Ролята на Blue Owl е била да организира до 10 млрд. долара финансиране и да вложи значителен капитал. Blackstone също води разговори за участие, но засега не е подписан договор.

Това раздвижване на финансирането показва нарастващото напрежение в стратегията на Oracle за инфраструктурата за AI. Компанията, основана от Лари Елисън, в последните месеци значително увеличи разходите за центрове за данни и активно се финансира чрез дългови пазари, което тревожи инвеститори и рейтингови агенции. Акциите на Oracle са загубили над 40% от пика си през септември, а облигациите също се продават по-ниско. Лихварите настоявали за по-строги условия за наем и дълг, което направило проекта по-малко привлекателен за Blue Owl в сравнение с предишните им инвестиции.

Компанията също така е загрижена, че обектът в Saline Township, изграждан от Related Digital, може да се забави. Oracle и Blue Owl са отказали коментар, а Related Digital заяви, че е избрала нов партньор поради експертния му опит, без да разкрива името му.

Центърът ще се изгради върху земеделска земя близо до Ann Arbor като част от споразумение за 300 млрд. долара с OpenAI за доставка на 4.5GW изчислителна мощност през следващите пет години. Проектът вече е срещнал проблеми, включително първоначално отказ на местните власти да променят предназначението на земята, но съдебният спор е уреден и строителството може да започне в първото тримесечие на следващата година.

Oracle се сблъсква с по-строги условия за наеми в сравнение с конкуренти като Amazon и Microsoft. Към края на ноември нетният дълг на компанията, включително задължения по наеми, е около 105 млрд. долара, спрямо почти 78 млрд. година по-рано, а прогнозите на Morgan Stanley са за 290 млрд. долара до 2028 г.

Blue Owl е играла ключова роля в големи проекти на Oracle, включително в център за 15 млрд. долара в Абълийн, Тексас, и кампус за 18 млрд. долара в Ню Мексико, като схемата им позволява да създадат SPV, която финансира изграждането чрез трети страни и дългосрочен наем на Oracle.