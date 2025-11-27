Тази година определено е проблемна за българските фермери. Цените на торовете отбелязаха активно възстановяване и покачване от началото на 2025-а година, след значителен спад през 2023-2024 г. Тази тенденция се дължи на комбинация от глобални и регионални фактори.

От 2020 г. насам земеделските производители в целия ЕС отчитат исторически ниски или дори отрицателни маржове, до голяма степен обусловени от рязкото увеличение на производствените разходи. А основно перо в тях са именно торовете, които представляват от 15 до 30% от общите производствени разходи, алармират от най-голямата фермерска организация Копа-Коджека.

Основният фактор за ценообразуването на азотните торове е цената на суровината - природният газ, чиито цени в Европа останаха високи, оказвайки натиск върху производствените разходи. Много земеделски производители и търговци на дребно отложиха покупките си в очакване на по-ниски цени, което доведе до натрупване на голямо търсене в кратък период от време.

В края на годината производителите на първични стоки, преработвателите на храни, търговците и производителите на торове алармират за икономическото въздействие, което ще има пълното прилагане на механизма CBAM за корекция за въглеродни емисии при внос на определени стоки в ЕС, базиран на емисиите на въглерод в производствения процес извън ЕС, съобщава Agri.bg.

Механизмът може да окаже влияние върху цялата верига за създаване на стойност, ако бъде приложен по план на Комисията на 1 януари 2026 г., предупреждават от Копа-Коджека и още 11 европейски организации от хранително-вкусовата промишленост.

Планираното влизане в сила на CBAM от 1 янеари 2026 г. рискува да подхрани тази криза до безпрецедентно ниво. Много от факторите за изчисляване на CBAM все още не са определени от ЕК. Такива са референтни стойности и стойности по подразбиране. Тези технически несигурности водят до много различни оценки, вариращи от разходи за CBAM, представляващи 10% до над 30% от цената на торовете, предупреждават фермерите.

Според прогнозите случващото се може да добави допълнителни 10-15% към цените на торовете през 2026 г., като някои сценарии предвиждат увеличения до над 30%. Ако това наистина се случи, то сериозно може да застраши селското стопанство в България и да доведе до по-високи цени за потребителите.