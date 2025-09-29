Китай спря всички покупки на американска соя от май насам, нанасяйки сериозен удар върху американските земеделци в разгара на търговската война между двете страни. Това е директен отговор на тарифите на президента Доналд Тръмп, наложени в началото на годината и целта изглежда политическа, пише Politico в свой материал

Китайският бойкот припомня стратегията от първия мандат на Тръмп, когато стойността на американския износ на соя спадна от $14 милиарда през 2016 г. на $3,1 милиарда през 2018 г. "Как можем да се изненадаме? Това е повторение на Тръмп 1.0", коментира Марк Буш, професор по международна бизнес дипломация в университета "Джорджтаун".

Пекин се пренасочи към доставчици в Бразилия и Аржентина, като направи огромни поръчки за латиноамерикански соя. Китай преди това поглъщаше около 60% от американския износ на соя.

Масирано въздействие

Общо земеделският износ на САЩ към Китай спадна с 53% през първите седем месеца на 2025 г. спрямо същия период миналата година според данни на Министерството на земеделието във Вашингтон. Китай наложи 20% мита в отговор на американските тарифи.

Засегнати са ключови щати като Илинойс, Айова, Минесота, Небраска и Индиана - традиционни "крепости" на Републиканската партия преди междинните избори догодина.

"Китайците искат Тръмп да почувства болката чрез американските фермери, които да кажат 'Този човек наистина ни струва много скъпо'", обяснява пред Politico Хари Бродман, бивш помощник търговски представител на САЩ.

Мощните земеделски лобита, традиционно съюзници на Тръмп, засипаха Белия дом с оплаквания. Администрацията беше "разтревожена" и "изцяло изненадана" от протестите, според източник близо до правителството.

Дългосрочни последици

Тръмп обяви в четвъртък планове за финансова помощ към фермерите с приходи от тарифите, но тя ще стигне едва в началото на 2026 г. Дотогава много производители могат да фалират.

Дори ако бъде постигнато споразумение между Тръмп и Си Цзинпин на срещата в Южна Корея следващия месец, земеделските лидери предупреждават, че ще е твърде късно за много фермери.

"За Китай САЩ вече се считат за ненадеждни", казва Камерън Джонсън от консултантската компания Tidalwave Solutions. Колкото по-дълго китайските купувачи избягват американските доставчици, толкова по-малка е вероятността за възвръщане към големи обеми продажби на соя.

Източник: GettyImages

Китай използва кризата за задълбочаване на връзките си с Латинска Америка чрез инициативата "Един пояс, един път", $9 милиарда кредитна линия и свободни търговски споразумения с Перу, Чили и Коста Рика.

Експертите предупреждават, че САЩ всъщност помагат на Пекин да разшири влиянието си в региона като рязко намаляват чуждестранната помощ и повишават данъците върху латиноамериканския износ.