Първата по рода си платформа в сектора, която обединява енергийни, електрически и сградни системи в една отворена, мащабируема и интелигентна платформа, която работи с изкуствен интелект

Създадена с цел висока производителност и готова за приложение, платформата за управление на застроена среда е с ускорено внедряване, осигурява максимум време непрекъсната работа и подобрява разходната и оперативната ефективност

Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, представи EcoStruxure Foresight Operation - иновативна платформа, която бележи значима стъпка напред в управлението на застроената среда. За първи път енергийни, електрически и сградни системи се обединяват в единна платформа, която работи с изкуствен интелект и предоставя на клиентите безпрецедентен контрол, видимост и възможности за прогнозен анализ. Анонсът беше направен по време на Innovation Summit за Северна Америка на Schneider Electric, който тази седмица събра над 2 500 клиенти, политици, служители и лидери от сектора.

Като превръща прогнозната информация в стратегическо предимство, платформата от следващо поколение дава възможност на компаниите да управляват цялата си инфраструктура по-интелигентно, по-бързо и с по-голяма увереност. Освен че елиминира десетилетия на фрагментация чрез естествено обединяване на сградните и електрическите системи, EcoStruxurе Foresight Operation оптимизира инженерните процеси, като съкращава времето за работа с до 40%, и повишава оперативната ефективност с до 50%.

"Подобно на интелигентен оперативен асистент, който никога не спи, EcoStruxure Foresight Operation насочва екипите да действат по-бързо, да мислят по-умно и да постигат реално въздействие там, където е най-важно, като мащабира оперативното съвършенство и едновременно опростява системите в единен интуитивен интерфейс", коментира Маниш Кумар, изпълнителен вицепрезидент "Дигитална енергия" в Schneider Electric.

Една платформа. Безкрайни възможности

Благодарение на изкуствения интелект и вградените мултидисциплинарни приложения EcoStruxure Foresight Operation не просто наблюдава и реагира. Тя непрекъснато се учи, адаптира и предвижда, като предотвратява проблемите още преди да възникнат. Този постоянно активен подход се базира на най-съвременни ИИ технологии, които обединяват и анализират данни в реално време, за да подпомогнат вземането на по-добри решения в цялата застроена среда, като осигурява:

оперативна ефективност на ново ниво - чрез унифицирана платформа, която елиминира "слепите зони" и опростява управлението. Това води до 50% по-висока ефективност спрямо досегашните решения.

- чрез унифицирана платформа, която елиминира "слепите зони" и опростява управлението. Това води до 50% по-висока ефективност спрямо досегашните решения. максимална непрекъснатост на работа и устойчивост - благодарение на пълната вградена редундантност и ИИ-базирана диагностика, защитени от стабилна и сигурна платформа. Взаимосвързаните електрически и механични проблеми се отстраняват с до 90% по-бързо.

- благодарение на пълната вградена редундантност и ИИ-базирана диагностика, защитени от стабилна и сигурна платформа. Взаимосвързаните електрически и механични проблеми се отстраняват с до 90% по-бързо. мащабируемост, подготвена за бъдещето - поддръжка на милиони свързани точки чрез отворена архитектура за мултиобектни и глобални операции;

- поддръжка на милиони свързани точки чрез отворена архитектура за мултиобектни и глобални операции; по-бързо внедряване - чрез единна отворена и гъвкава платформа. Предварително интегрираните домейни позволяват незабавно стартиране, а ИИ-подпомогнатият инженеринг трансформира часове работа в минути и спестява до 50% от инженерното време и до 500 часа при настройката на мащабни системи.

Проектирана за изискванията на утрешния ден

Екипите, отговарящи за сградната инфраструктура, са изправени пред нарастващ натиск - агресивни срокове, недостиг на ресурси и все по-сложни регулаторни изисквания. Въпреки това повечето операции все още разчитат на изолирани системи за ОВК, осветление и електроразпределение, което принуждава операторите да управляват несвързани платформи, пропускащи критично важни взаимозависимости. Последствията са сериозни - дисбалансът може да остане незабелязан до момента, в който вече е повредил оборудване; соларната енергия остава неизползвана, докато охладителите се захранват от мрежата; пиковите такси за потребление нарастват поради липса на координация между сградните и електрическите екипи.

Тези неефективни практики се изострят в критично важни среди като центрове за данни, болници и фармацевтични комплекси, където милисекундите са от значение, а дори кратък престой може да има сериозни последици. Освен това до 40% от енергията, която сградите консумират, се губи, което прави нуждата от интелигентно и унифицирано управление по-належаща от всякога. В момент, когато системите стават все по-сложни, а опитните специалисти все по-малко, екипите се нуждаят от инструменти, които опростяват операциите.

"EcoStruxure Foresight Operation обединява енергийния, електрическия и сградния домейн за надзор и управление. Така системите най-после "говорят на един език" и превръщат сложността в простота. Като оперативна платформа за застроената среда тя отключва прогнозната интелигентност, от която организациите се нуждаят, за да просперират в свят, който изисква повече от всеки ват, всяка секунда и всяко пространство", допълва Кумар.

EcoStruxure Foresight Operation е създадена да отговори пряко на тези предизвикателства. Разработена в тясно сътрудничество с клиенти от различни сектори, платформата отразява настоящите и бъдещите реалности. Клиентите, които желаят да участват в бета тестовете, ще могат да се включат през следващите месеци. По-широкото ѝ внедряване за клиенти е планирано за третото тримесечие на 2026 г.