Европа е изправена пред решаващ момент в енергийния преход, а според Оливие Блум, главен изпълнителен директор на Schneider Electric, отговорът се крие в ускорената електрификация и интелигентното управление на енергията. По време на Innovation Summit Copenhagen 2025 той очерта визия за нова енергийна парадигма, която поставя индустриалната конкурентоспособност и енергийната независимост на преден план.

Блум подчерта, че в следващите 15 години глобалното търсене на електроенергия ще нарасне с 60%, а възобновяемите източници - особено вятърната и слънчевата енергия - ще утроят своя дял до 2030 г. Това ще изисква интелигентни, взаимосвързани и устойчиви енергийни мрежи. "Не можем повече да реагираме пасивно. Време е да поемем лидерска роля. Електрификацията, автоматизацията и дигитализацията не са просто технологии - те са икономически императив", каза той, посочвайки ролята на Schneider Electric като технологичен партньор, който обединява тези направления, за да помогне на индустриите и домакинствата да се адаптират и процъфтяват в новата енергийна епоха.

Блум даде пример и със собствената платформата на компанията - EcoStruxure, която интегрира управление на енергия и автоматизация в реално време с мащабируем софтуер и услуги в сектори като сгради, фабрики, мрежи, инфраструктура и дата центрове. Като илюстрация той даде примери от три различни направления: В партньорство с NVIDIA и EcoDataCenter, Schneider изгражда високопроизводителна AI инфраструктура за DeepL, включваща над 4000 GPU в Европа; испанската Acciona използва дигитален двойник за управление на производствени и енергийни потоци в реално време; а в Лондон Sidara създаде енергийно ефективно и адаптивно работно пространство с интелигентно управление на въздуха, температурата и влажността.

Източник: Schneider Electric

Европа плаща скъпо за енергията, която ползва

По време на форума компанията представи мащабен анализ, който разкрива, че ЕС внася близо 60% от своята енергия, с общ разход от 380 милиарда евро годишно. Според доклада "Europe energy security and competitiveness - supercharging electrification", ускорената електрификация може да доведе до икономии от 250 милиарда евро годишно до 2040 г., както и до създаване на над 1 милион нови работни места и индустриално електрифициране. Документът отбелязва, че електрификационният дял в ЕС е застинал на 21% — с 10 процентни пункта по-нисък от този в Китай — и не е отбелязал напредък за последното десетилетие. По данни от доклада, България е сред лидерите в Европа по използване на електроенергия в сградите - 52%, като само в Малта и Норвегия има по-висок дял.

"Европа плаща три пъти по-висока цена за електроенергията в сравнение с Китай. Това подкопава нашата конкурентоспособност и ни прави енергийно уязвими", заяви Лоран Батай, изпълнителен вицепрезидент на Schneider Electric за Европа. Докладът предлага конкретни политически и пазарни механизми за преодоляване на това изоставане: премахване на субсидиите за изкопаеми горива, реформа в енергийните данъци, стимули за внедряване на топлинни помпи, електромобили и соларни покриви, както и цифровизация на мрежите и развитие на местни енергийни пазари чрез подкрепа за про-сюмерски модели.

Източник: Schneider Electric

Потенциалът за слънчева енергия на покривите в ЕС се оценява на над 1000 GW - десет пъти повече от текущата инсталирана мощност. В същото време, докладът призовава за ускоряване на инвестиционния процес чрез целенасочени стимули, особено за МСП, и по-добро насочване на средствата от схеми за търговия с емисии и иновационни фондове към електрификационни проекти.

В отговор на нарастващото търсене на експертиза, Schneider Electric обяви и създаването на нова глобална консултантска структура — SE Advisory Services — която ще обединява съществуващите консултантски дейности на компанията с цел по-бързо и по-ясно подпомагане на клиенти при вземането на стратегически решения в областта на енергията, устойчивостта и технологиите.