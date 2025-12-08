Придобиването на имот за живеене или инвестиция е сериозна сделка. За мнозина от нас това е най-голямата покупка в живота. Освен това в много случаи е и най-мъчителното, изнервящо и обезсърчаващо начинание, с което сме се захващали. Фалшиви оферти, скрити проблеми, неточности в документацията и опити за извиване на ръце, прерастващи в откровено изнудване - не е чудно, че брокерската професия в България има сериозен имиджов проблем.

Той е функция както на недостатъчната подготовка на част от работещите в бранша, така и на съвсем откровена липса на професионален интегритет.

Всичко това ясно се осъзнава и от Keller Williams - най-голямата мрежа за брокери на недвижими имоти в света. Тя стъпва на българския пазар, като неин франчайз партньор и ръководител на центъра ѝ в София ще е Паскал Дъфи - собственик и управляващ директор на базираната в София агенция First Estates.

"Местният пазар на имоти е на етап, в който има спешна нужда от по-високи стандарти. Покупката или продажбата на имот е едно от най-важните решения за хората, а много брокери навлизат в професията без достатъчно подготовка, което влияе върху доверието и качеството на услугата", коментира Дъфи.

По думите му "хора с различни знания и опит изведнъж решават да се преквалифицират в брокери, без да преминат обучения, без дори да познават пазара, очакванията на клиентите, законовите изисквания".

Еврото и имотния пазар

Влизането на KW в България идва във важен момент. От една страна се готвим за приемането на еврото, от друга - експерти от доста време предупреждават, че пазарът на имоти особено в София е застрашен от "балон".

"Това, което мога да кажа от опита ми, е, че имоти ще продължат да се купуват и продават, наемат и отдават под наем, защото въпреки предизвикателствата, икономиката в последните години се развива, растат и доходите. А българите, които вече познавам много добре, предпочитат да инвестират в недвижими имоти", коментира Дъфи.

Според него в краткосрочен план след приемането на еврото ръстът ще се "нормализира леко", средносрочно ще се стабилизира при сегашните нива. "А дългосрочно - натиск цените да се покачват заради ограниченото предлагане на качествени имоти", прогнозира Паскал Дъфи.

Ще се върнат ли чужденците?

Роден в Ирландия и израснал във Франция, ръководителят на офиса на Keller Williams у нас, познава българския имотен пазар от повече от 20 години. Паскал Дъфи идва у нас през 2004 г. и започва бизнес във Варна, преди да основе First Estates през 2014 г. в столицата.

Той е пряк свидетел на огромния ръст на търсенето на имоти у нас от чужденци около влизането ни в Европейския съюз. Може ли сега еврозоната да има сходен ефект?

"Очаквам и чуждестранният интерес да се повиши с влизането на България в еврозоната. В същото време не очаквам бумът на чуждестранните купувачи да бъде толкова силен, нито да има същия характер, какъвто беше в периода 2004-2008 г. Тогава в България идваха предимно частни купувачи от чужбина, които търсеха това, което възприемаха като "евтини имоти" в диапазона 20-50 хиляди евро. Те често купуваха емоционално и без задълбочена преценка за възвръщаемост или дългосрочна стратегия", смята експертът.

Според него еврозоната ще привлече институционални инвеститори, включително фондове, както и по-опитни частни инвеститори, които очакват възвръщаемост от качествени активи.

От брокери за брокери

Паскал Дъфи определя Keller Williams по-скоро като "обучителна и технологична компания". В рамките на мрежата брокерите са партньори, а не служители, като те имат достъп до обучения, програми за развитие и собствена платформа за AI-базирано привличане на клиенти, маркетингови инструменти и бизнес анализ.

След достигането на определен годишен праг, 100% от комисионната на брокера остава за него. Освен това той запазва бранда си и собствеността върху информацията и данните, които е натрупал - а това е с цената на злато в сферата на недвижимите имоти.

Източник: KW

"Компанията отдавна разглежда България като част от своята регионална стратегия и вече има присъствие в редица държави в Югоизточна Европа като Гърция, Турция, Румъния, Сърбия и Северна Македония", посочи Дъфи.

KW има общо 1000 центрове и 190 000 асоциирани брокери. Интересен факт е, че президентът на KW Worldwide Бил Сотерофф е с български произход - баща му е роден във Варна.