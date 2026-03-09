За първи път от близо десетилетие глобалните инвеститори насочват капитала си към международните пазари с темп, който многократно изпреварва интереса към американските акции.
Докато S&P 500 се движи почти без промяна от началото на 2026 г., а Nasdaq‑100 дори отчита спад, международните пазари бележат силен възход. Фондът Vanguard Total International Stock ETF е нараснал с около 11%, което е над четири пъти по-бързо от американските индекси.
Къде отиват парите
Според анализ на Bank of America, цитиран от Bloomberg, в развитите международни пазари - Европа, Япония и други - са постъпили 104 млрд. долара нови инвестиции.
За сравнение, в американските фондове са влезли едва 25 млрд. долара.
Най-добрите дивидентни компании в Европа за 2026 година?!
Европа няма централизирана марка за своите дивидентни шампиони
Анализаторът Майкъл Хартнет определя това като "нов световен ред", при който глобалните инвеститори се отдалечават от доминацията на САЩ и търсят по-атрактивни оценки и по-силен растеж извън доларовата зона.
Европа води глобалното рали
Европейските пазари са сред най-ярките победители.
- FTSE 100 премина историческата граница от 10 000 пункта още в първия търговски ден на 2026 г., след най-доброто си годишно представяне от 2009 г.
- DAX достигна рекордните 25 507 пункта, подкрепен от възстановяване в индустрията и увеличени разходи за отбрана.
Британските акции, дълго подценявани, започват годината с ново самочувствие. Анализатори отбелязват, че силният старт на 2026 г. може да промени нагласите на инвеститорите и да привлече още капитал към Европа и други международни пазари.
Разликата в оценките между САЩ и останалия свят става все по-трудна за пренебрегване. Докато S&P 500 се търгува при коефициент цена/печалба около 27.6, FTSE 100 е на ниво близо 14, а международният индекс на Vanguard - около 19.1. За много инвеститори това е сигнал, че американските акции - особено технологичните, са твърде скъпи спрямо потенциала си.
Защо се случва промяната
Прогнозите на Vanguard за следващото десетилетие сочат по-висока очаквана доходност от международните пазари - между 4.9% и 6.9% годишно, срещу 4%-5% за американските. Причината е проста: американските технологични компании вече са оценени на нива, които предполагат изключително високи бъдещи печалби, а това ограничава потенциала за допълнителен ръст.
Коя ще е първата трилионна компания в Европа?
Нейната оценка ще е по-важна за континента, отколкото за самата компания
Допълнителен фактор е отслабването на щатския долар, което увеличава стойността на чуждестранните активи за американските инвеститори. Хартнет описва тенденцията като "всичко, но не и долар" - резултат от глобално пренареждане на капиталовите потоци.