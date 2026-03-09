За първи път от близо десетилетие глобалните инвеститори насочват капитала си към международните пазари с темп, който многократно изпреварва интереса към американските акции.

Докато S&P 500 се движи почти без промяна от началото на 2026 г., а Nasdaq‑100 дори отчита спад, международните пазари бележат силен възход. Фондът Vanguard Total International Stock ETF е нараснал с около 11%, което е над четири пъти по-бързо от американските индекси.

Къде отиват парите

Според анализ на Bank of America, цитиран от Bloomberg, в развитите международни пазари - Европа, Япония и други - са постъпили 104 млрд. долара нови инвестиции.

За сравнение, в американските фондове са влезли едва 25 млрд. долара.

Анализаторът Майкъл Хартнет определя това като "нов световен ред", при който глобалните инвеститори се отдалечават от доминацията на САЩ и търсят по-атрактивни оценки и по-силен растеж извън доларовата зона.

Европа води глобалното рали

Европейските пазари са сред най-ярките победители.

FTSE 100 премина историческата граница от 10 000 пункта още в първия търговски ден на 2026 г., след най-доброто си годишно представяне от 2009 г.

DAX достигна рекордните 25 507 пункта, подкрепен от възстановяване в индустрията и увеличени разходи за отбрана.

Британските акции, дълго подценявани, започват годината с ново самочувствие. Анализатори отбелязват, че силният старт на 2026 г. може да промени нагласите на инвеститорите и да привлече още капитал към Европа и други международни пазари.

Разликата в оценките между САЩ и останалия свят става все по-трудна за пренебрегване. Докато S&P 500 се търгува при коефициент цена/печалба около 27.6, FTSE 100 е на ниво близо 14, а международният индекс на Vanguard - около 19.1. За много инвеститори това е сигнал, че американските акции - особено технологичните, са твърде скъпи спрямо потенциала си.

Защо се случва промяната

Прогнозите на Vanguard за следващото десетилетие сочат по-висока очаквана доходност от международните пазари - между 4.9% и 6.9% годишно, срещу 4%-5% за американските. Причината е проста: американските технологични компании вече са оценени на нива, които предполагат изключително високи бъдещи печалби, а това ограничава потенциала за допълнителен ръст.

Допълнителен фактор е отслабването на щатския долар, което увеличава стойността на чуждестранните активи за американските инвеститори. Хартнет описва тенденцията като "всичко, но не и долар" - резултат от глобално пренареждане на капиталовите потоци.