Публичността носи популярност, но рядко гарантира дългосрочна финансова сигурност. Кариерата в музиката или професионалния спорт е кратка, приходите са циклични, а вниманието на публиката - променливо. Затова не е изненадващо, че все повече популярни личности в региона насочват капитала си към "твърди" активи.

Най-често - недвижими имоти.

Последният пример идва от Румъния. Певецът Петър Поп, познат на местната публика с редица хитове и участието си в групата Son of Lars, и съпругата му - бившата национална хандбалистка Ана-Мария Танасие, навлизат на жилищния пазар под бранда Ларс Резидънс. Името е вдъхновено от музикалния проект на изпълнителя, но амбициите изглеждат далеч отвъд артистичния имидж.

Източник: Facebook/Tanasie Ana Maria

Известното семейство развива два проекта в района на Букурещ чрез компанията си Зейн Азтек. В Сектор 3 на столицата вече се изгражда триетажна сграда, разделена на три секции, с общо 62 апартамента. Паралелно с това се работи по комплекс от 5 къщи във Волунтари, където конструкцията е вече издигната. Това не е единична покупка "за инвестиция", а реално строително предприемачество - с всички произтичащи от това рискове и капиталова ангажираност.

Дотук добре. Интересният елемент в случая обаче не е самият проект, а моментът. Двойката влиза на пазар, който през 2025-а отчете най-слабия си край от 6 години насам, пише Profit.ro.

Изборът на момент - случайност?

Според анализ на СВН Румъния, четвъртото тримесечие на 2025 г. е най-слабото за жилищните продажби в Букурещ и окръг Илфов от 2019 г. насам. Общо над 159 500 жилища са продадени в Румъния през годината - спад от 5,3% спрямо 2024 г. В столицата и околностите понижението е още по-осезаемо - 8,5%, до малко над 55 000 сделки.

Източник: Larss Residence

Пазарът беше допълнително изкривен от увеличението на ДДС при покупка на ново жилище от 1 август 2025 г., което доведе до рязък скок в сделките през юли и август, последван от също толкова рязко охлаждане през есента. Традиционно силният месец за продажбите декември отбеляза спад от около 24% на годишна база. В резултат жилищният пазар в Букурещ и околностите се върна към обемите от 2023 г. при това без срив, но с ясно забавяне на инерцията от предходните години.

Именно тук възниква стратегическият въпрос: защо нови играчи - при това без дългогодишна история в строителството, избират да навлязат в среда на охлаждане?

Едно от обясненията е класическата логика на диверсификацията. Доходите от музика и спорт са силно зависими от пазарната конюнктура и личната форма. Инвестицията в жилищен проект дава възможност за трансформиране на натрупания капитал в актив с по-дълъг хоризонт и относително предвидим паричен поток. Освен това периодите на пазарно забавяне често се възприемат като възможност за позициониране - при по-ниска конкуренция и по-внимателно поведение на купувачите.

Случаят далеч не е изолиран. През последните години редица румънски предприемачи от различни сектори насочват средства към жилищни проекти в Букурещ като форма на капиталово преструктуриране. Имотите остават предпочитан инструмент за съхранение на стойност в регион, в който инфлационният натиск и колебанията в други активи поддържат интереса към "бетона".