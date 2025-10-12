На 11 октомври в София се състоя Международната конференция за недвижими имоти Realto Group 2025. На нея присъстваха експерти от имотния и банковия сектор от различни страни, които обсъдиха прогнозите за пазара за 2026-а година, както и едни от най-желаните дестинации за покупка на жилище в чужбина.

Специален гост на събитието беше Том Панос - лектор и обучител в сферата на недвижимите имоти в Австралия и Югоизточна Азия, който организира специален мастърклас за участниците.

Имотният пазар в България през 2026-а

Според Никола Филипов - финансов експерт и управляващ съдружник в Innovo Investment Management, над 60% от населението на страната купува имоти. Предвижда обаче покачването на цените да продължи.

Източник: money.bg

Като фактор посочва културните особености при влагането на спестявания на българите и жилищата като предпочитана инвестиция. Според скорошно проучване едва 3% от населението купува акции.

Най-голямо влияние според него обаче оказва ръстът на заплатите. В някои сфери това се случва непропорционално, което затруднява частния сектор, на който ще му бъде все по-трудно да намира достатъчно работна ръка, смята Филипов. Голям проблем според него е, че увеличението невинаги води до повишаване на производителността.

По-големият разполагаем доход на домакинствата най-често води до преместване в по-хубаво жилище, а при ръст на спестяванията - до инвестиране в имот.

Според Филип Попов - главен директор "Банкиране на дребно" в Пощенска банка, от началото на годината ръстът в ипотечното кредитиране е от порядъка на около 28%. Очаква се тази тенденция да продължи и следващата година, макар и не е със същите темпове.

Подобна е прогнозата и на Георги Павлов - председател на консултативния съвет на AG Capital. Той обърна внимание и на притеснителната статистика, която показва, че все повече млади хора взимат кредити, които не могат да изплатят, което води до намесата на ЧСИ.

"Хубаво е, когато се насочваме към инвестиция в имоти, да гледаме за какъв период доходът от наем - говорим конкретно само единствено за жилищни имоти - ще донесе възвръщаемост на направените инвестиция. При средната цена на имотите в момента и тази на наемите, отиваме на нива от порядъка на над 30-35 години възвръщаемост, което на практика не е рентабилно", обясни Попов.

Той отбеляза, че средният период за погасяването на един ипотечен кредит е в порядъка на 22-24 години. Разбира се, това зависи от профила на клиента и вида на имота. По-високият профил клиенти успяват да погасят предсрочно в рамките на първите 7-10 години.

Средната възраст на кредитополучателите е около 46 години. "От гледна точка на кредитора, покачването на средната възраст определено е положителна посока", допълни той.

На въпрос за лихвите по депозитите Попов каза, че не очаква увеличение заради свръхликвидността на банковия пазар.

Къде инвестират българите?

Напоследък все повече българи купуват имоти в чужбина. Не е изненада, че най-привлекателна дестинация остава Гърция. Според Джеронимо Контонис - основател и главен изпълнителен директор на JK Property & Yachting, южната ни съседка предлага перфектно съчетание между имотен пазар, туризъм и яхтинг.

Според него най-голямото предимство на страната е, че тя не продава само имоти, но и начин на живот - климат, храна, исторически паметници. Поради тази причина Гърция се нарежда сред предпочитаните дестинации на богатите и привлича все повече милионери, изтъква той.

Все повече инвеститори се насочват и към Румъния. Основните ѝ предимства са големината на пазара, добрата възвращаемост и потенциалът за растеж, казва Алина Некула - директор за Румъния на Lion's Head.

Оказва се, че част от българите проявяват интерес и към Дубай. Като причини за това Ева Боготлиева - управляващ партньор на SAVOIR I Unique Estates, изтъква стабилната икономика, страхотната инфраструктура, както и високото ниво на здравеопазване и образование.

Възвращаемостта от такава инвестиция зависи в голяма степен на местоположението и вида на имота. При подобна стъпка трябва да се внимава по отношение на условията за собственост, предупреждава тя. В някои случаи купувачът не става собственик на земята, върху която е имотът, а има права над нея за определен период от време.