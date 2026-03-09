Във връзка с предстоящия летен сезон и разширяването на полетната си мрежа с нови дестинации и увеличени честоти, националният авиопревозвач "България Еър" стартира кампания за набиране на нови пилоти.

Авиокомпанията търси попълнения в своя летателен състав за основния тип самолети във флота си, с които изпълнява полети по редовните си линии.

"България Еър" набира втори пилоти за новите си самолети Airbus A220, като се допускат кандидати за позицията без квалификация на типа. Изискванията към пилотите включват европейски паспорт или еквивалентен документ, както и свидетелство за съдимост. Кандидатите за втори пилоти трябва да имат натрупани 1500 часа общо летателно време. Владеенето на български език е задължително.

Източник: "България Еър"

Пълна информация за свободните работни позиции в пилотската кабина може да видите в раздел Кариери на официалния сайт на "България Еър". Пилотите могат да подадат документите си бързо и лесно онлайн в специализираната платформа за подбор. Крайният срок за кандидатстване обявите е до 31 март 2026 г.

С повече от 20 години опит в динамичния свят на авиацията, "България Еър" продължава да изпълнява своята мисия да осигурява въздушен транспорт при най-високи стандарти за качество и сигурност за всички свои пътници. Националният авиопревозвач е утвърден лидер сред авиокомпаниите с пълен набор от услуги, опериращи от София.