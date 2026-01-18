Алина и Разван Маринеску избират нетрадиционен път към предприемачеството. След години в мултинационални компании, с кариери в областта на маркетинга, комуникациите и търговията в различни пазари и държави, двамата решават да напуснат офисната рутина и да превърнат страстта си към природата в реален бизнес.

Така се ражда Ursa Mică Glamping Resort, разположен на 1250 м надморска височина в коридора Рукар-Бран, между селата Ширня и Чокану, в сърцето на Трансилвания.

Началото

Проектът стартира през 2016-а, след няколко години подготовка, и е сред първите глемпинг концепции в Румъния, а според основателите - първият, който функционира целогодишно. Комплексът предлага на гостите уникално преживяване, комбиниращо комфорт, природа и активности, които досега не са били достъпни в региона.

Източник: Ursa Mică

Ursa Mică е изграден върху 4 хектара нетуристическа земя с панорамна гледка към планините Пятра Краюлуй и Бучеджи. Концепцията е така нашумялата "glamorous camping" - престой сред природата с всички удобства на хотел.

Комплексът включва бунгала и палатки с отопление, ресторант с местна и международна кухня, минималистичен спа център със сауна и джакузи на открито. Предлага също и организирани активности като планинско колоездене, туризъм, катерене, стрелба с лък и търсене на съкровища.

Изборът на място не е случаен. Алина и Разван търсят район, който е красив, но извън масовия туристически поток. Целта е да предложат не просто нощувка, а цялостно преживяване, което включва релакс, активен туризъм и високо качество на настаняването.

Това се оказва и основното предизвикателство - да убедят местния и национален пазар, че концепцията глемпинг има стойност и привлича гости.

Източник: Ursa Mică

Посетители от цяла Европа

Разширяването на проекта след старта е също ключов момент. Първоначално се разполагат само палатки, но постепенно се добавят бунгала, ресторант и отопляеми зони, които позволяват работа целогодишно. Това дава възможност да се привличат както индивидуални туристи, така и корпоративни клиенти за тиймбилдинги и бизнес събития.

Сред посетителите има компании от Румъния, както и от България, Германия, Швеция, Дания, Испания и Обединеното кралство.

Проектът се отличава с устойчив подход. Всички сгради и съоръжения са интегрирани в природата, използват рационално ресурсите и работят по принципи на нулеви отпадъци. Разширяването на бизнеса е контролирано - не чрез увеличаване на капацитета, а чрез създаване на нови активности, програми и сезонни преживявания, които да задържат гостите по-дълго - до 4 или 5 нощувки.

Алина и Разван подчертават, че най-голямото предизвикателство в Румъния е липсата на институционална подкрепа за нишов туризъм и необходимостта пазарът да бъде образован. Повечето туристи асоциират "палатка" с базов къмпинг, което изисква допълнителни усилия за представяне на концепцията и създаване на доверие.

Източник: Ursa Mică

Въпреки трудностите, първите клиенти идват още при откриването на проекта и остават впечатлени. За основателите удовлетворението идва не само от заетостта на комплекса, но и от обратната връзка - гостите оценяват комбинацията от природа, комфорт и възможности за активен туризъм, която рядко се предлага на такова ниво в региона.

Алина и Разван планират да разширят програмите и събитията, да привличат международни туристи и да развият интегрирани преживявания сред природата. Едновременно с това са твърдо уверени, че не искат да променят философията на устойчивост и минимално въздействие върху околната среда.