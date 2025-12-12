MedLife, най-голямата частна мрежа за медицински услуги в Румъния и единственият водещ оператор в сектора с местен капитал, достигна пазарна капитализация от €1 милиард на Букурещката фондова борса. Това превръща групата в най-високо оценената компания в румънското здравеопазване и бележи един от най-значимите моменти в историята на местния капиталов пазар.
Постижението идва в период, в който икономическата среда остава напрегната и непредвидима, а инвеститорите са предпазливи, коментират експерти. Развитието на акциите на MedLife обаче показва висока степен на доверие към бизнес модела на групата.
9 години след листването си през декември 2016 г. компанията отчита впечатляваща трансформация, изградена върху агресивна инвестиционна политика, прозрачност и последователно корпоративно управление. За този период MedLife е реализирала повече от 60 придобивания и изгради най-широкообхватната интегрирана медицинска платформа в страната.
Паралелно с това групата инвестира значителни средства в технологии, изкуствен интелект, роботизирани системи, дронове и научни изследвания, като така разширява достъпа до модерни здравни услуги за милиони пациенти.
Президентът и главен изпълнителен директор на MedLife Group Михай Марку определя достигането на пазарна капитализация от €1 милиарда като признание за три десетилетия последователна работа, както и за доверието, получено от инвеститори, партньори и служители.
Румънски гигант за медицински услуги планира навлизане на българския пазар
Решението идва пет години след първото "излизане" на MedLife отвъд пределите на северната ни съседка
Според него макроикономическите предизвикателства ще останат осезаеми и през следващите месеци, но именно иновациите, инвестициите в медицински технологии и качеството на екипа ще позволят на компанията да продължи своя устойчив растеж. Той изразява очакване, че от второто тримесечие на 2025 г. темповете на развитие в сектора ще започнат да се ускоряват.
От листването си досега MedLife е увеличила общите си активи от 466 млн. леи до над 3 млрд. леи през 2024 г. Компанията отбелязва и друго ключово постижение - става първият частен медицински оператор в Румъния, който преминава границата от €500 милиона проформа приходи.
Днес MedLife обединява над 450 собствени медицински звена, развива широк спектър услуги - от превенция и лабораторна диагностика до болнично лечение и трудова медицина - и се позиционира не само като доставчик на здравни услуги, но и като технологична компания, която задава тенденциите за региона.
През юни Money.bg, със съдействието на Българо-румънската търговска камара (БРТК), имаше възможността да разговаря с Дорин Преда, член на Съвета на директорите и заместник-главен изпълнителен директор на MedLife. В интервюто той разказа за постигнатото до момента, стратегическите цели на компанията и плановете й за регионална експанзия.