MedLife, най-голямата частна мрежа за медицински услуги в Румъния и единственият водещ оператор в сектора с местен капитал, достигна пазарна капитализация от €1 милиард на Букурещката фондова борса. Това превръща групата в най-високо оценената компания в румънското здравеопазване и бележи един от най-значимите моменти в историята на местния капиталов пазар.

Постижението идва в период, в който икономическата среда остава напрегната и непредвидима, а инвеститорите са предпазливи, коментират експерти. Развитието на акциите на MedLife обаче показва висока степен на доверие към бизнес модела на групата.

9 години след листването си през декември 2016 г. компанията отчита впечатляваща трансформация, изградена върху агресивна инвестиционна политика, прозрачност и последователно корпоративно управление. За този период MedLife е реализирала повече от 60 придобивания и изгради най-широкообхватната интегрирана медицинска платформа в страната.

Паралелно с това групата инвестира значителни средства в технологии, изкуствен интелект, роботизирани системи, дронове и научни изследвания, като така разширява достъпа до модерни здравни услуги за милиони пациенти.

Президентът и главен изпълнителен директор на MedLife Group Михай Марку определя достигането на пазарна капитализация от €1 милиарда като признание за три десетилетия последователна работа, както и за доверието, получено от инвеститори, партньори и служители.

Според него макроикономическите предизвикателства ще останат осезаеми и през следващите месеци, но именно иновациите, инвестициите в медицински технологии и качеството на екипа ще позволят на компанията да продължи своя устойчив растеж. Той изразява очакване, че от второто тримесечие на 2025 г. темповете на развитие в сектора ще започнат да се ускоряват.

От листването си досега MedLife е увеличила общите си активи от 466 млн. леи до над 3 млрд. леи през 2024 г. Компанията отбелязва и друго ключово постижение - става първият частен медицински оператор в Румъния, който преминава границата от €500 милиона проформа приходи.

Днес MedLife обединява над 450 собствени медицински звена, развива широк спектър услуги - от превенция и лабораторна диагностика до болнично лечение и трудова медицина - и се позиционира не само като доставчик на здравни услуги, но и като технологична компания, която задава тенденциите за региона.

През юни Money.bg, със съдействието на Българо-румънската търговска камара (БРТК), имаше възможността да разговаря с Дорин Преда, член на Съвета на директорите и заместник-главен изпълнителен директор на MedLife. В интервюто той разказа за постигнатото до момента, стратегическите цели на компанията и плановете й за регионална експанзия.