BlackRock продаде 7,1% дял в испанската газова компания Naturgy за 1,99 милиарда долара чрез ускорено пласиране на акции, управлявано от JPMorgan. Това съобщи компанията, цитирана от Reuters. Сделката оставя BlackRock с около 11,42% дял в Naturgy след завършване на ускореното пласиране на 68 825 911 акции на цена от 24,75 евро за акция.
Това представлява отстъпка от около 5,4% спрямо цената на затваряне в сряда от 26,16 евро за акция. Тази сутрин акциите на Naturgy паднаха с 5% до 24,86 евро, което е най-лошото представяне в испанския индекс Ibex-35.
BlackRock стана акционер в Naturgy чрез придобиването си през 2024 г. на Global Infrastructure Partners (GIP), която преди това беше инвестирала в комуналната компания.
BlackRock и испанската ACS създават обща компания за центрове за данни за €2 млрд.
Партньорството цели 1,7 GW капацитет в Европа, САЩ и Австралия и отваря път към нови проекти за над 11 GW
След продажбата на дела, инвестиционният фонд ще бъде четвъртият по големина акционер на компанията, след испанската холдингова компания Criteria, която държи почти 24% дял. Частната инвестиционна компания CVC държи 18,6%, а австралийският фонд IFM има 15,2% дял.
На практика сделката затваря вратата за евентуално навлизане на нов акционер в компанията и проправя пътя за бъдещо излизане на CVC.
Продажбата, която се очаква да увеличи свободно търгувания брой акции на Naturgy до целта ѝ от около 25%, следва период на силно представяне за компанията, която отчита рекордни приходи от около 2 милиарда евро годишно през последните две години.
Компанията се възползва от увеличеното производство на своите комбинирани инсталации, които работят повече часове след мащабното прекъсване на мрежата на 28 април в Испания, което повишава сигурността на доставките и помага за избягване на масови прекъсвания.