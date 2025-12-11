BlackRock продаде 7,1% дял в испанската газова компания Naturgy за 1,99 милиарда долара чрез ускорено пласиране на акции, управлявано от JPMorgan. Това съобщи компанията, цитирана от Reuters. Сделката оставя BlackRock с около 11,42% дял в Naturgy след завършване на ускореното пласиране на 68 825 911 акции на цена от 24,75 евро за акция.

Това представлява отстъпка от около 5,4% спрямо цената на затваряне в сряда от 26,16 евро за акция. Тази сутрин акциите на Naturgy паднаха с 5% до 24,86 евро, което е най-лошото представяне в испанския индекс Ibex-35.

BlackRock стана акционер в Naturgy чрез придобиването си през 2024 г. на Global Infrastructure Partners (GIP), която преди това беше инвестирала в комуналната компания.

След продажбата на дела, инвестиционният фонд ще бъде четвъртият по големина акционер на компанията, след испанската холдингова компания Criteria, която държи почти 24% дял. Частната инвестиционна компания CVC държи 18,6%, а австралийският фонд IFM има 15,2% дял.

На практика сделката затваря вратата за евентуално навлизане на нов акционер в компанията и проправя пътя за бъдещо излизане на CVC.

Продажбата, която се очаква да увеличи свободно търгувания брой акции на Naturgy до целта ѝ от около 25%, следва период на силно представяне за компанията, която отчита рекордни приходи от около 2 милиарда евро годишно през последните две години.

Компанията се възползва от увеличеното производство на своите комбинирани инсталации, които работят повече часове след мащабното прекъсване на мрежата на 28 април в Испания, което повишава сигурността на доставките и помага за избягване на масови прекъсвания.