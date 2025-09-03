Най-голямата инвестиционна компания в света - BlackRock Inc., увеличи дела си във Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) до 0,85%, превръщайки се във втория по големина акционер след основателя и главен изпълнителен директор Тимур Турлов. Инвестицията възлиза на около $89 милиона, става ясно от прессъобщение.

Според данни на Bloomberg, BlackRock е придобила допълнителни 443 965 акции по време на последния отчетен период, с което общият ѝ дял достига 520 565 акции. Така американският инвестиционен гигант официално се нарежда непосредствено след Турлов сред основните акционери на Freedom.

Към компанията нараства интерес и от други институционални инвеститори като State Street Corp., Grace Partners of DuPage L.P. и Geode Capital Management.

"Приветстваме нарастващия интерес от глобалните институционални инвеститори. Присъствието на партньори като BlackRock потвърждава устойчивостта на нашия бизнес и стратегическия потенциал на Freedom Holding на международните пазари," коментираха за Money.bg от екипа на Тимур Турлов.

Глобален играч с център в Ню Йорк

Freedom Holding Corp. предоставя финансови услуги в 22 държави, включително САЩ, Казахстан, Полша, Кипър, Испания и Узбекистан. Централата ѝ се намира в Ню Йорк, а компанията е регистрирана в американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC). Акциите ѝ се търгуват на NASDAQ, както и на Казахстанската фондова борса (KASE) и Астанаската международна борса (AIX).

В Казахстан Freedom развива цялостна финансова и дигитална екосистема, включваща Freedom Bank, Freedom Broker, застрахователните компании Freedom Life и Freedom Insurance, както и лайфстайл платформи като Arbuz.kz, Freedom Ticketon и Aviata.

От своя страна, BlackRock, основана през 1988 г. в Ню Йорк, управлява активи за над $12,5 трилиона (по данни към 2025 г.) и е добре позната с iShares ETF продуктите си и платформата Aladdin - лидер в аналитичните технологии за управление на активи.