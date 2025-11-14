Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC), компанията-майка на инвестиционната платформа Freedom24, публикува финансовите си резултати за второто тримесечие и първото полугодие на финансовата 2026 година, приключила на 30 септември 2025 година.

Дружеството отчита приходи от 526,1 млн. долара за второто тримесечие и общо 1,06 млрд. долара за първото полугодие на отчетната година. Нетната печалба за периода възлиза на 69,1 млн. долара, а разредената печалба на акция е 1,13 долара.

"През второто тримесечие на 2026 финансова година продължихме да правим целенасочени инвестиции, които да положат основите за следващата фаза на устойчив растеж на Freedom Holding Corp.", коментира Тимур Турлов, основател и главен изпълнителен директор на компанията. "Резултатите ни отразяват стратегическото решение да разширим капацитета си в ключовите бизнес направления, да укрепим дигиталната и финансовата си инфраструктура и да подготвим компанията за по-голям мащаб и ефективност."

Към 30 септември 2025 г. общият размер на паричните средства и техните еквиваленти, ограничените средства и инвестиционните ценни книжа възлиза на 4,5 млрд. долара. Общите активи достигат 10,3 млрд. долара, а собственият капитал - 1,2 млрд. долара.

Паричният поток от оперативна дейност за първото полугодие възлиза на 1 млрд. долара. Приходите от такси и комисиони достигат 239,9 млн. долара, подкрепени от разширяването на брокерските и агенционните услуги. Нетната печалба от търговия с ценни книжа е 82,7 млн. долара, основно вследствие на продажбата на корпоративни облигации на казахстански компании.

Клиентската база на групата продължава да нараства, достигайки 6,1 млн. потребители по света, включително 776 хил. брокерски клиенти, спрямо 683 хил. в края на март 2025 г.

"В момента сме в активна фаза на трансформация - изграждаме интегрирана, технологично ориентирана екосистема, която обединява брокерски, банкови, застрахователни, телекомуникационни и нови дигитални услуги в една платформа," посочи още Турлов. "Този етап изисква дисциплиниран подход към разходите, за да изградим стабилна оперативна основа, която ще подкрепя по-висока рентабилност и устойчив растеж през следващите години."

През отчетния период Freedom Holding Corp. продължи да укрепва своята екосистема и пазарно присъствие. През октомври 2025 г. компанията подписа споразумение за придобиване за 1,9 млн. долара, с цел разширяване на своите дигитални финтех услуги.

Междувременно, BlackRock, Inc., най-голямата инвестиционна компания в света, увеличи дела си във FRHC до 0,85%, а The Motley Fool включи акциите на дружеството в своя водещ Moneyball портфейл с препоръка "Купувай".

В съответствие със стратегията си да подкрепя дигиталната трансформация на Казахстан и да засилва позициите на Централна Азия в сферата на изкуствения интелект, Freedom Holding Corp. обяви партньорства с двете водещи световни технологични компании NVIDIA и OpenAI. Сътрудничествата имат за цел да развиват развива AI инфраструктурата в региона и да интегрира изкуствения интелект в образователните програми на Казахстан, създавайки основа за иновации и дългосрочен растеж.

Финансовите резултати подчертават стабилното представяне на Freedom Holding Corp. и ангажимента ѝ да се разширява отвъд традиционните финанси - към технологиите и иновациите. Със здрава капиталова позиция и нарастващо международно признание компанията остава добре позиционирана да реализира своята дългосрочна визия за изграждане на диверсифицирана дигитална екосистема на ключовите си пазари.