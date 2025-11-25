Чешкият конгломерат Agrofert обяви придобиването на OCI Ammonia Holding B.V. за €290 милиона. Компанията е собственост на милиардера, лидер на ANO и вероятен бъдещ министър-председател на страната Андрей Бабиш. Част от сделката е и ключов терминал за внос и съхранение на амоняк в Ротердам, както и дистрибуторска мрежа, обслужваща клиенти в цяла Европа.

Според информацията, публикувана на сайта на Agrofert, трансакцията трябва да бъде финализирана през първата половина на 2026 г. Компанията определя придобиването като стратегическа стъпка за укрепване на позициите й сред водещите производители на азотни торове в Европа.

От дружеството поставят акцент на достъпа до собствен терминал в едно от най-натоварените пристанища в света, което би подобрило логистичната независимост и сигурността на доставките.

Конфликт на интереси

Новината идва на фона на серия от 6 съдебни решения, свързани с установения конфликт на интереси на Бабиш за периода 2017-2021 г. Решенията потвърждават откази или спиране на субсидии за Agrofert в този период, като компанията не печели нито един от споровете.

Темата и сега е особено актуална, тъй като президентът Петър Павел постави като условие за евентуално бъдещо назначаване на Бабиш на един от най-важните държавни постове отстраняването на конфликта на интереси.

На този фон, Agrofert очевидно продължава да разширява международното си присъствие и то доста успешно.