Чешкият концерн Agrofert на бившия премиер и постоянен участник в класациите на богатите Андрей Бабиш разширява присъствието си в Германия, съобщава местното издание Seznam Zpráv. Новата производствена линия за хлебни изделия (питки за бургери) ще работи приоритетно за нуждите на световноизвестната верига McDonald's. Заводът ще бъде разположен в Людерсдорф, близо до Любек, и е сред най-големите текущи инвестиции на групата в хранителния сектор.

Инвестицията надхвърля 300 милиона чешки крони (приблизително €12 милиона), а капацитетът на новата линия ще достигне впечатляващите 300 милиона броя тестени изделия годишно. "Откриването на фабриката е планирано до края на следващата година", съобщи говорителят на Agrofert Павел Хержмански пред Deník N.

Източник: Agrofert

Производството ще се осъществява чрез немското дъщерно дружество Quality Bakers, което вече е доставяло продукция за McDonald's.

Новата линия ще увеличи значително капацитета на групата да снабдява веригата за бързо хранене. Досега пекарната Lieken в Людерсдорф доставяше по почти един милион питки на ден.

Agrofert вече набира персонал за новата фабрика. В рекламите си компанията кани кандидатите да станат "част от екипа, който оформя света на питките за бургери".

Улицата "Златен тост" в Людерсдорф, където ще се намира заводът, вече е дом на пекарната Lieken и логистичната компания Logi-K, които също са собственост на Agrofert, припомня чешкото издание.

Инвестицията вече е отбелязана в годишния отчет на холдинга за 2024 година, като част от стратегията на Agrofert за укрепване на позициите си в международния хранителен сектор. Групата е сред най-ценните компании в Чехия.