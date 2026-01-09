Въвеждане на данъчно облекчение за фирмите, които инвестират в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), прие на днешното си заседание Министерски съвет.

Предстои Народното събрание да разгледа предложения законопроект.

Целта на мярката е да се стимулират българските компании да инвестират повече в иновации и нови технологии. Това се очаква да доведе до повишаване на конкурентоспособността на бизнеса.

Подобни стимули подпомагат създаването на висококвалифицирани работни места. Също така, насърчават предприемаческата активност. Това в дългосрочен план води до по-висока производителност, устойчив икономически растеж и подобряване на международната позиция на страната, смятат от Министерството на иновациите и растежа.

На данъчно задължените лица, извършващи НИРД, ще бъдат признати за данъчни цели допълнително 25 на сто от разходите в годината на отчитането им. Това ще става при изпълнени определени условия. В случай, че в резултат на развойна дейност бъде формиран дълготраен нематериален актив, се предлага данъчно задълженото лице да има право да увеличи с 25 на сто разходите за развойна дейност, включени в историческата цена на този актив.

Повишаване на инвестициите в НИРД води до ускоряване на внедряването на нови технологии и продукти в производството и услугите. Това допринася и за повишаване на конкурентоспособността на икономиката като цяло, интегрирането ѝ в европейските вериги с висока добавена стойност и по-добра предвидимост и сигурност за бизнеса при планиране на иновационни проекти, допълват от министерството.