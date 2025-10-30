Приходите на най-големия град в Казахстан - Алмати, достигат рекордни нива, пишат местните медии. До края на 2025 г. се очаква в градската хазна да постъпят над 2,3 трилиона тенге (приблизително €3,68 милиарда), което е значителен ръст спрямо същия период на миналата година.

През първите 9 месеца на годината приходите на Алмати възлизат на 1,6 трилиона тенге (над €2,5 милиарда). Това представлява осезаем ръст, от 20%, спрямо предходната 2024-та, показвайки стабилен икономически растеж и устойчиво развитие.

Градът се е превърнал в символ на иновации, прогрес и предприемачество. В Алмати непрекъснато се изграждат нови бизнес пространства и технологични паркове, стимулира се стартиращото предприемачество. Градът залага и на социалните инициативи - те обхващат семейства с ниски доходи, пенсионери и хора с увреждания.

Източник: iStock

Устойчива трансформация

Умните технологии се въвеждат в транспорта, здравеопазването и жилищно-комуналните услуги, подобрявайки ефективността на управлението и качеството на живот на гражданите. Така Алмати постепенно се трансформира в модерен, комфортен и устойчив град, съчетаващ икономически растеж с грижа за хората.

Тайната на икономическия успех на Алмати се крие в комбинацията от иновации, стратегическо планиране и подкрепа за местния бизнес, смятат експерти. Градът не само привлича инвестиции, но и активно развива човешкия капитал и инфраструктурата. "Микс", който го прави конкурентен на световната сцена.

Според Глобалния индекс на градовете за 2025 г. на Oxford Economics, Алмати и столицата Астана са най-добре представящите се градове в Централна Азия. Алмати се нарежда на 258-мо място в световен мащаб и на 64-та позиция в категорията човешки капитал. Казахстанският лидер изпреварва дори Москва в класацията, като показва устойчив растеж и висок потенциал за бъдещето.