Над 40 млрд. долара от Meta, още 42 млрд. от Google, 25 млрд. от Microsoft и над 26 млрд. от Apple - това са само част от сумите, които водещите технологични компании на САЩ вече са насочили към научноизследователска дейност през 2025 г. Общият обем на инвестициите надхвърля 133 млрд. долара (115 млрд. евро) - повече от половината от целия годишен бюджет на Европейския съюз, пише El Diario. За сравнение, средствата, които Брюксел ще задели за иновации тази година, са 13,5 млрд. евро - почти десет пъти по-малко.

Данните не включват Amazon, която отчита вложенията си под графата "технологии и инфраструктура". Само през първите девет месеца на 2025 г. компанията е инвестирала близо 80 млрд. долара в центрове за данни, сървъри и други активи. Amazon отчита и ръст на печалбата от 44% до 56,5 млрд. долара, въпреки че съкращава 14 хил. души от офисите си. Пазарът реагира положително - акциите на компанията поскъпнаха с 10%.

Тези данни подчертават колко различни са мащабите между американския и европейския технологичен сектор. Според Goldman Sachs, комбинираните капиталови разходи (CapEx) на Microsoft, Meta, Alphabet и Amazon са скочили от около 100 млрд. долара през 2021 г. до прогнозираните 500 млрд. през 2026 г. - петкратен ръст, който не просто отговаря на нарастващото търсене, а създава структурно предимство в глобалната надпревара за изкуствен интелект.

Както припомня докладът на Марио Драги, Европа вече е пропуснала първата дигитална революция през 90-те години, когато не успя да капитализира интернет бумa. Без сериозен отговор сега рискът от ново изоставане в ерата на AI изглежда реален.

Всичко на карта в надпреварата за AI

Най-големите инвеститори в нови технологии, Google и Meta, влагат основно в изкуствен интелект. Google вече внедрява своя AI Mode - най-голямата промяна в историята на търсачката, която вместо списък с линкове предлага синтезирани отговори чрез AI. Резултатите са впечатляващи: печалбата на Alphabet за деветмесечието достига 97,7 млрд. долара (+33%), а приходите за последното тримесечие надхвърлят 100 млрд. за първи път в историята. Моделът Gemini вече има над 650 млн. активни потребители месечно, част от които са абонати на платените услуги Google One и YouTube Premium.

Meta следва подобен път, но с по-ограничен успех. Компанията инвестира в собствен "Лаборатория за суперинтелигентност", като привлича топ специалисти с милионни заплати. Засега обаче проектът не носи очакваната възвръщаемост - печалбата за деветмесечието е с 9% по-ниска на годишна база. Моделът Llama изостава спрямо конкурентите ChatGPT, Gemini и Grok, а опитът за интеграция на AI в социалните платформи засега не променя съществено бизнеса.

"Ако успеем да реализираме дори малка част от потенциала на новите приложения, следващите години ще бъдат най-вълнуващите в историята ни", коментира Марк Зукърбърг. Въпреки оптимизма, акциите на Meta поевтиняха с 12% след последния отчет.

Софтуер, не хардуер

Apple остава най-предпазливата от петорката в сферата на AI. Компанията изостава с разработката на новата Siri, но това не ѝ пречи да бележи рекордни продажби. iPhone носи приходи от 49 млрд. долара за тримесечието и 102,5 млрд. за годината. Нетната печалба за периода юли-септември достига 27,5 млрд. долара - 86% повече спрямо 2024 г. Активните устройства на Apple по света са на исторически максимум, а пазарната капитализация на компанията надхвърли 4 трилиона долара - след Microsoft и Nvidia.

Microsoft също залага изцяло на AI, макар резултатите да са смесени. Интеграцията на Copilot в компютрите не даде очаквания ефект върху продажбите, но облачните услуги растат с 26% и вече носят повече от половината приходи на компанията. CEO-то Сатя Надела защитава агресивната стратегия: "Инвестициите в изкуствен интелект - в капитал и талант - са напълно оправдани от мащаба на възможностите пред нас."

Microsoft вече бере плодовете от ранното си участие в OpenAI - 13 млрд. долара инвестиция, превърнали се в дял от 27% в компанията. Ако планираното IPO на OpenAI през 2026 г. достигне оценка от 1 трилион долара, пакетът на Microsoft ще струва над 250 млрд.