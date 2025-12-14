Продуктите ни развиват креативността и въображението на децата, като същевременно представят успешен бизнес модел, базиран на устойчиви материали и иновативен дизайн. Това заяви Жени Илиева, изпълнителен директор на My Toy, в студиото на Money.bg.

Илиева сподели, че основната цел на играчките от картон, които се предлагат на пазара вече 4 години, е да съчетават безопасност и възможност за творческо развитие. Така децата могат "да сглобят играчката сами и да развиват въображението си, докато изпитват удовлетворение от постигнатото", разкри тя.

Производство и безопасност

Гостенката разказа, че производството се извършва изцяло във фабриката на DIMEko, доказан лидер в изделията от масивен картон.

"Имаме над 25 години опит с картон, като знаем как да го използваме безопасно и креативно за детски продукти. Играчките издържат на редовна употреба и могат лесно да се сгънат и съхраняват, без да губят стабилността си", разказа Илиева.

Тя подчерта, че всички материали са сертифицирани по европейски стандарти и екологично устойчиви. "Работим с много големи фирми, които в последните 3-4 години изключително държат на опазването на околната среда и използването на точните материали", отбеляза тя.

Въпреки че засега My Toy e "по-скоро хоби" и мисия, създателката на бранда призна, че не смята да отстъпва на първоначалната си идея. "Това, което си обещах, е най-вече да използвам такива материали, които бих могла да давам на собствените си деца. Както и да не правя играчки за един ден, защото искам играчката да е смислена и да има живот", категорична бе Илиева.

Играчките на живо и конкурс

Към момента My Toy се предлагат почти изцяло онлайн, но отскоро могат да бъдат видени на живо в West Mall в София. Това именно дава възможност на хората да се уверят в качеството на продукта.

Илиева разкри, че в рамките на присъствието на щанд в търговския център My Toy организира конкурс за детска, като участниците нямат фиксирана тема, макар и в навечерието на Коледа.

"На 28 декември кутията ще бъде отворена и аз ще изтегля произволна рисунка", разкри тя. Избраната творба, в зависимост от нейната тематика, ще стане част от персонализирана играчка My Toy, която победителят ще получи. Родителите пък ще се радват на допълнителен "бонус" - ваучер за SPA в популярен хотел.

Източник: My Toy

Предизвикателствата на пазара

Илиева подчерта, че основното предизвикателство на бизнеса е липсата на комерсиални елементи в продуктите. Зад тях не "стои история" от филм, реклама или пък популярен герой.

"За да се позиционираме успешно на пазара, трябва да спечелим доверието на родителите. Защото децата харесват и обичат нашите играчки, но родителят решава за покупката", обясни тя.

Що се отнася до краткосрочните планове, гостенката сподели, че след 5 години се надява продуктите да бъдат наложена марка в България и да се предлагат в големи вериги магазини, освен онлайн.

"Целта ни е децата да имат лесен достъп до играчките, а родителите да потвърждават тяхното качество и стойност. След това ще мислим за износ", категорична бе Илиева.

Брандът има намерение да разширява асортимента си в следващите години, но именно за да се изгради доверието в родителите към предимствата на продуктите, Илиева планира да съгласува следващата играчка с тях.

Тя сподели, че безспорно най-търсеният продукт е къщата с пощенска кутия и комин, макар личният й фаворит да е ракетата "заради пространството и възможностите за фантазия".

Целия разговор гледайте във видеото!