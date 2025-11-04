Желяз Кольовски е новият директор "Маркетинг" на "Каменица" АД, част от международната Molson Coors, считано от 1 ноември 2025 г. В новата си роля Кольовски ще отговаря за цялостната маркетингова стратегия на компанията и развитието на портфолиото от брандове, с фокус върху иновации и разширяване на пазарното присъствие на компанията.

Желяз Кольовски има повече от 15 години маркетингов опит, като преминава през ключови позиции в международни компании в сектора на бързооборотните стоки и телекомуникациите.

Като директор "Маркетинг" Кольовски ще застане начело на утвърден екип от маркетинг професионалисти, които управляват портфолио от над 15 марки, включително "Каменица", "Бургаско", Staropramen, Madrí Excepcional, Stella Artois, Beck's, Corona, GUINNESS, както и най-новия продукт в каталога - сайдерът Aspall Pip&Wild.

Желяз Кольовски ще бъде част от борда на директорите на "Каменица" АД и заедно с лидерския екип ще бъде двигател на културата на компанията, която поставя хората на първо място и ги прави двигател на успеха.

Кольовски е магистър по бизнес и управление от Единбургското бизнес училище към Университета Хериот-Уат в Обединеното Кралство.