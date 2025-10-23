Фондация "Атанас Буров" проведе своето Годишно Общо събрание, на което бяха избрани нов председател на Настоятелството - директорът "Интензивно управление на кредити" във Fibank Благовест Маламов.

Първа инвестиционна банка е сред настоятелите-юридически лица на фондацията, а Маламов е в такова качество като физическо лице. Той е стипендиант на фондацията, един от утвърдените членове на Настоятелството на Фондация "Атанас Буров", активен участник в организацията и провеждането на инициативите ѝ, като "Лятно училище Буров", "Стипендии Буров", Стипендии за изпит CFA и изпит FRM и други.

Благовест Маламов е утвърден професионалист с 25 години опит във финансовата сфера и индустрията, от които 21 години в банковата сфера и по-конкретно - в корпоративното банкиране и преструктурирането на компании.

На Общото събрание беше избран и нов Управителен съвет с председател: Петя Димитрова и членове: Дамян Дамянов, Данета Желева, Добромир Добрев, Ивайло Главчовски, Илиан Георгиев, Георги Заманов.

Мисията на Фондация "Атанас Буров" е да открива и поощрява таланти в областта на банкирането и икономиката сред професионалните среди и младото поколение.