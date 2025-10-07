Банковата система в България е стабилна и добре подготвена за прехода към еврото. Това заяви в студиото на Money.bg Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка.

По думите му системата е капитализирана и ликвидна, а активите й към юли 2025 година надхвърлят 200 милиарда лева. Ликвидното покритие е 243%, което осигурява стабилност и сигурност при преминаването към новата валута.

"Основното предизвикателство е поведението на гражданите и фирмите — типично по наш манталитет много хора оставят всичко за последния момент", посочи Бакалов. Той обясни, че над 30 милиарда лева в брой се намират в обращение, което изисква внимателна организация на обмена.

"Ако всички подходим отговорно и внесем парите навреме, преходът ще бъде плавен и безпроблемен", добави той.

Според Бакалов най-разумното е левовете да бъдат внесени в банките преди 1 януари. Тогава обменът ще се извършва автоматично, без такси и комисионни, по фиксирания курс. След тази дата гражданите ще могат да обменят левове на място, но ще се наложи да изчакат реда си.

Той припомни, че БНБ ще осигури и стартови пакети с евро монети на стойност 20 лева, за да се улесни плащането в брой в първите дни след въвеждането на еврото. Пускането на тези пакети по всяка вероятност ще започне от началото на декември, увери Бакалов и допълни:

"Но пак подчертавам — важно е хората така да си организират процеса, че преди първи януари да са внесли парите си и да използват основно картови разплащания, защото това ще елиминира необходимостта да търсят други варианти за плащане в брой."

Как се подготвя бизнесът?

Представителите на бизнеса вече събират информация за нуждите си от еврова наличност, за да може банките да разпределят средствата на първи януари.

"Фирмите трябва да имат равностойност в левове по сметките си, защото това не е кредит, а авансиране на средства", уточни Бакалов. Целта е да се осигури безпрепятствено снабдяване с еврови средства.

Темата за лихвените проценти главният изпълнителен директор на Fibank коментира така:

"Както казах и в началото, банките са много ликвидни, и тази ликвидност те я пренасят, раздават под формата на кредити. Стига да има достатъчно търсене, качествено търсене на кредити, т. е. да има качествени проекти от фирми.

Но ние от много време подхождаме изключително консервативно и предоставяме кредити там, където сме спокойни, че проектът е добър, смислен и ще бъде печеливш."

Защо ипотеките у нас са толкова евтини?

Според експерта, едната причина за това е голямата конкуренция между банките, които "в момента са изключително фокусирани върху този продукт". Той е относително безрисков и регулаторно се третира сравнително добре в сравнение с останалите кредити.

Втората причина е високата ликвидност.

"През последните няколко години, както в обществения, така и в частния сектор, имаше увеличение на възнагражденията. Хората започнаха да разполагат с малко повече пари, част от които влязоха в банките и така се натрупа голяма ликвидност.

От друга страна, бизнесът не е чак толкова активен в търсенето на кредити", поясни Бакалов и изтъкна международната конюнктура като водещ фактор за това.

Целия разговор гледайте във видеото!