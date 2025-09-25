Девет европейски банки се обединяват в голям крипто ход. Заедно, конвенционалните финансови институции ще разработят стейбълкойн, който е обезпечен с еврото, предава Bloomberg. Целта е създаването на алтернатива на пазара, доминиран от щатския долар.

Банките, участващи в инициативата, са ING, UniCredit, KBC, DekaBank, Banca Sella, Danske Bank, SEB, Raiffeisen и CaixaBank. Евро стейбълкойнът трябва да бъде пуснат в обращение през втората половина на 2026-а година.

"Целта ни е да се създаде европейска алтернатива на пазарите на стейбълкойни, доминирани в до момента от САЩ, като по този начин се допринесе за стратегическата автономност на Европа в областта на плащанията", пише в общо изявление на кредиторите, цитирано от световните агенции.

Банките създават нова обща компания

Консорциумът създава обща нова компания. Тя е базирана в Нидерландия и ще се занимава изцяло с проекта. От групата подчертават, че са отворени към идята към тях да се присъединят и други банки.

Източник: iStock

Това е пореден знак, че европейските банки започват да проявяват интерес към дигиталните активи, няколко месеца след като регламентът на ЕС за пазарите на криптоактиви влезе в сила.

Към момента глобалният пазар на стейбълкойни се оценява на 250 милиарда долара. Според прогнозите, той може да достигне трилиони долари в следващите години.