Ако купувате нов лаптоп или чифт обувки днес, със сигурност се сблъскате с много опции за плащане: кредитна или дебитна карта, PayPal, Apple Pay или плановете "купи сега, плати по-късно". Скоро обаче може да видите и друга опция при плащане: стейбълкойните, пише Yahoo Finance, визирайки (засега) американския пазар.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро подписа Закона за насочване и установяване на национални иновации за стейбълкойни в Америка или т. нар. Закон GENIUS, установяващ федерални разпоредби за стейбълкойните.

Много наблюдатели смятат, че чрез установяването на ясни правила, законодателите са проправили пътя за криптовалутата да стане масово използвано средство за плащане. Дори и никога да не сте се занимавали с криптовалути, новият закон може да промени начина, по който пазарувате, изпращате пари, получавате плащания и банкирате.

Какво е стейбълкойн?

Стейбълкойнът е форма на криптовалута, което означава, че е цифрова валута, която работи в блокчейн мрежа. Но е малко по-различна от много други масови криптовалути. Много популярни монети на крипто пазара, като биткойн и етериум, са известни с резките си колебания в цените.

Тази волатилност ги прави популярни сред инвеститорите, които искат да се възползват от тези възходи и падения. Но също така ги прави непрактични за използване като валута. Както подсказва името, стейбълкойните са предназначени да имат стабилна стойност.

Източник: iStock

Стойността им е обвързана със стойността на друг актив, обикновено щатския долар. Например, един токен на Tether или USDC (две от най-популярните стейбълкойни) струва точно 1 долар. Тъй като стойността му няма драматичните върхове и спадове, свързани с повечето крипто активи, той е жизнеспособен начин за плащане на стоки и услуги или за прехвърляне на средства.

В същото време той избягва и много от главоболията, свързани с традиционното банкиране.

"Много традиционни карти начисляват на търговците такси от 2% до 3%, разход, който в крайна сметка се прехвърля върху потребителите", казва Химал Маквана, старши вицепрезидент и ръководител на стратегията и новите инициативи във Fidelity National Information Services Inc.

"Транзакциите със стейбълкойни, от друга страна, могат да струват само стотинки, независимо от размера на транзакцията. За потребителите това означава, че няма повече дни на чакане за осребряване на средствата, няма повече прекомерни такси за изпращане на пари в чужбина и няма повече банкови часове, които ограничават кога можете да прехвърляте парите си."

Дори преди приемането на Закона GENIUS, стейбълкойните нарастваха по популярност. Обръщението им се е удвоило до около 30 милиарда долара дневни транзакции през последните 18 месеца, според доклад на McKinsey & Co. от юли 2025 г.

Стейбълкойните обачевсе още не са задължителен елемент в потребителските плащания и разходи. Те до голяма степен са били използвани за търговия с други видове криптовалути и в по-малка степен за изпращане на трансгранични плащания.

Какво се променя съгласно Закона GENIUS?

Законът GENIUS е първият основен федерален закон, регулиращ криптовалутите. Законът CLARITY, втори законопроект за регулиране на криптовалутите, наскоро получи одобрение от Камарата на представителите на САЩ. След подписването на закона, Тръмп - чието семейство притежава дял в World Liberty Financial, която наскоро пусна собствена стабилна монета - заяви, че Законът GENIUS "създава ясна и проста регулаторна рамка за установяване и разгръщане на огромния потенциал на стабилните монети, обезпечени с долари".

Законът установява кой може да емитира стабилни монети и изисква резервно покритие 1:1 с пари в брой или краткосрочни държавни ценни книжа на САЩ. С други думи, ако купите 1 долар стабилна монета, емитентът трябва да държи 1 долар в брой или парични еквиваленти в резерв. Освен това установява различни маркетингови правила, като забрана на емитентите да рекламират, че техните стабилни монети са обезпечени или застраховани от федералното правителство, както и разпоредби за борба с прането на пари.

"Законът GENIUS е важна стъпка към това стабилните монети да станат по-безопасни и по-широко използвани", коментира Ерик МакАфи, директор по растежа в приложението за плащане при ползване Supertab.

"С ясни правила, хората ще започнат да виждат по-бързи и по-прости начини за плащане и получаване на плащания, особено онлайн. С течение на времето това може да промени начина, по който мислим за ежедневните плащания, карайки ги да се усещат повече като съобщения - бързи, лесни и надеждни."

Може дори да не забележим, че използваме стейбълкойни?

Ако идеята за конвертиране на парите в стейбълкойни създава главоболие на американците, те могат да бъдат сигурни в още нещо. Много от промените, които биха могли да видят в резултат на по-широкото използване на стейбълкойни, няма да изискват от тях изобщо да разбират как работят те.

"В началото стейбълкойните просто ще бъдат внедрени във фонов режим. Вместо да се насочват през банкови релси, плащането ви може да се премести през мрежа от стейбълкойни и да се уреди незабавно.

Няма да е необходимо да мислите за "конвертирането" в стейбълкойни повече, отколкото да мислите за това как Netflix предава видео чрез оптичен кабел", обобщава Майк Хъдак, който е главен изпълнителен директор на Sling Money, финтех компания, която използва стейбълкойни за улесняване на платежните преводи.