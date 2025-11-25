Пресшпанът, известен още като електротехнически картон или трансформаторен борд, на пръв поглед не е високотехнологичен продукт. Именно той обаче прави възможно функционирането на центрове за данни, а всъщност и на всичко друго, което се нуждае от ток. Материалът осигурява електрическа изолация вътре в трансформаторите, поддържа намотките на място и оформя охладителни канали за маслото.

Търсенето на трансформаторен борд расте главоломно в световен мащаб - също както расте и нуждата от електроенергия заради AI приложенията. Производителите обаче са малко и са съсредоточени в 7-8 държави. Една от тях ще стане и България, след като турският лидер в производството на трансформаторни компоненти Enpay обяви, че ще изгради нов завод в Шумен за между 65 млн. и 70 млн. евро.

За инвестицията стана ясно по време на среща на собственика на компанията Мурат Юректен с кмета на североизточния град проф. Христо Христов в края на миналата седмица.

Източник: Община Шумен

Групата има над 2200 работници в Турция, България, Словакия и Индия, а оборотът ѝ достига 300 милиона евро.

Enpay произвежда изолационни компоненти за високо напрежение в Шумен от 2017 г. Приходите на "ЕНПАЙ Трансформър Компонентс България ЕООД" за 2024 г. са 46,668 млн. лева, а печалбата - над 1,4 млн. лева. За Enpay у нас работят 365 души, като тенденцията е екипът да се разширява.

Новият завод за трансформаторен борд се очаква да бъде построен за около 10 месеца, като ще бъде с капацитет от 10 000 тона и ще е трето такова производство за компанията - другите две са в Турция. Вече са платени и аванси за оборудването, осигурено е и кредитиране от три банки.

Обещанието на инвеститора е, че в дейностите няма да се влагат химически компоненти и няма да се генерират отпадъци. Заводът ще има и инсталация за рециклиране на отпадните води.

Източник: Enpay

Enpay решава да позиционира производството си в Шумен, за да намали веригата на доставки и да осигури европейско производство. Със сегашната си инвестиция, общите инвестиции на Enpay, вложени в България, стават около 100 млн. евро, е посочил по време на срещата Юректен, цитиран от пресцентъра на Община Шумен. По думите му производството ще е в непрекъснат режим.

Първоначално ще бъдат наети между 100 и 150 души с възможност да станат и повече. В цялата страна вече се търсят специалисти по производството на картон.