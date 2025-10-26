През последните петнадесет години Швейцария оглавява класацията за най-висок Глобален индекс на иновациите (GII), който се изготвя съвместно от Световна организация за интелектуална собственост (WIPO), Бизнес училището за света (INSEAD) и Корнелския университет.

Брутният вътрешен продукт на страната през 2024 г. надвишава 940 милиарда долара, като я поставя на двадесето място в света, а по БВП на глава от населението - на трето.

Тези показатели свидетелстват за високите икономически постижения на европейската държава. Въпреки впечатляващите резултати в момента, в миналото Швейцария е била малка бедна селска страна, разказва статията "Възходът на Швейцария към богата нация" на Оксфордския университет.

От стада до фабрики

Ключови фактори за успеха ѝ са отворените пазари, силната конкуренция при производството на труд и стоки, както и ефективното управление.

Източник: iStock

Преди индустриалната революция основният поминък на алпийската страна е отглеждането на добитък и производството на млечни продукти, разказва Orlundo. Новото време позволява увеличаване на производството, като в основополагащи за икономиката се превръщат текстилната и бродерийната индустрия.

До началото на Първата световна война Швейцария се превръща във водеща сила по икономически показатели.

Ключови фактори

Развитата икономика се крепи най-вече на стабилна политическа система. Това дава сигурност както на населението, така и на бизнеса. Липсата на сътресения и злоупотреба с властта стимулират местните и чуждестранните инвестиции.

Източник: iStock

Още през деветнадесети век компании от Белгия, Дания, Холандия и Швеция отварят свои заводи и филиали в страната. Освен капитал, с тях идва и чужда работна ръка. Едни от най-големите швейцарски компании в момента са основани именно от имигранти.

От другата страна, силната конкуренция насърчава ефективността и иновациите. Поради малкия си размер, Швейцария разчита в голяма степен на връзките си с чуждите пазари. Основни продукти, които изнася, са шоколад, химикали, часовници, коприна и бродерия.

Друг фактор за голямата работна сила на страната е децентрализираното договаряне на заплатите. Това е част от философията на Швейцария за пазарна икономика с голяма автономия на фирмите и ограничена намеса от страна на държавата. Изключения правят някои кантони, които въвеждат минимална стойност на местно ниво.

Благодарение на политиките, нивото на безработица в държавата е много ниско.

Това, което отличава Швейцария от другите богати страни, е така нареченият "остров на лихвените проценти", които са ниски или в много случаи - равни на нула. Тази политика на Централната банка е причина местният пазар да се счита за безопасно място за капитали.

Освен с икономически успехи, Швейцария може да се похвали с високи продължителност на живота и ниво на грамотност сред населението.