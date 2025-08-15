Швейцарското правителство представи законопроект за премахване на забраната за изграждане на нови атомни електроцентрали, отменяйки политика, приета през 2018 г. за постепенно излизане от ядрената енергия.

Проектът представлява контра предложение на популярната инициатива "Спрете затъмнението" (Stop the Blackout) и би позволил на компаниите да кандидатстват за лиценз за нови реактори в случай на одобрение от парламента и евентуален референдум. В същото време инициативата настоява за конституционно утвърждаване на промяната, което е по-трудно за постигане.

Ядрената енергия като част от бъдещето

Поддръжниците на премахването на забраната твърдят, че ядрената енергия е необходима заедно с възобновяемите източници, за да се осигури стабилна и нискоемисионна енергия. Критиците, от своя страна, посочват високите инвестиционни разходи, проблемите с обезвреждането на отпадъците и потенциалния обществен отпор.

"Премахването на забраната не означава непременно строителство на нови АЕЦ", коментира говорител на швейцарската компания Axpo Holdings AG, която управлява 60% от ядрените мощности в страната. Той добавя, че самостоятелното поемане на регулаторните и финансови рискове е трудно и е необходим механизъм за споделяне на риска.

Законодателни и изборни перспективи

Правителството призовава избирателите да отхвърлят инициативата "Спрете затъмнението", като аргументира, че законодателната промяна е по-бърза и по-гъвкава от конституционната поправка.

Депутатите имат срок до август 2026 г. да вземат решение по двата варианта, а ако инициативата не бъде оттеглена, последната дума ще имат гражданите на референдум.

Глобални тенденции

В последните години ядрената енергия отбелязва глобално завръщане: над 40 държави имат планове за разширяване на своите мощности с цел утрояване на световния капацитет до 2050 г., според Международната агенция по енергетика (МААЕ). Ядрената енергия се определя като източник с ниски емисии, втори след водноелектрическата.

Въпреки това експерти предупреждават, че енергията не е "чиста" в пълния смисъл. Дъг Брюге, биолог и професор по обществено здраве, посочва рисковете от добива на уран, радиоактивното замърсяване и дългосрочните здравни последици. Френският инженер Бруно Шарейрон пък допълва, че безопасното управление на отработеното гориво и защитата от аварии остават нерешени предизвикателства.

Климатичните промени допълнително усложняват ситуацията: по-високите температури на водата, сушите и екстремните метеорологични явления могат да застрашат безопасната експлоатация на реакторите, предупреждават експерти като Андреа Рецонико.