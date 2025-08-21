Руската корпорация "Росатом" планира да пусне в експлоатация първия енергоблок на първата турска АЕЦ "Аккую" през 2026 г., заяви Алексей Лихачов, главен изпълнителен директор на държавната корпорация.

"Не отменяме плановете за следващата година - пускането в експлоатация на първия енергоблок на АЕЦ "Аккую", като тогава вече да бъде в търговска експлоатация", каза Лихачов, цитиран от Прайм. Според предишните планове, пускането в експлоатация на първия реактор на турската АЕЦ трябваше да се случи още до края на 2024 година.

Първата в Турция АЕЦ "Аккую" продължава да се строи, като основен изпълнител и инвеститор на проекта е Русия. Тя се състои от четири руски усъвършенствани атомни реактора ВВЕР-1200 поколение "3+". Мощността на всеки реактор е 1200 мегавата.

Строителството на АЕЦ "Аккую" е първият проект в световната ядрена индустрия, реализиран по модела Build-Own-Operate ("строителство -притежаване - експлоатация").

Само преди около 10 дни стана известно, че Надзорният съвет на руската държавна корпорация "Росатом" е одобрил привличането на чуждестранно финансиране - по-конкретно, работи се по подготовката на емитирането на облигации на структурата "Атоменергопром" в китайски юани, както и на ислямски облигации (сукук) - за финансиране на проекта за строителство на АЕЦ "Аккую" в Турция. Това съобщи в интервю за специализираното издание "Страната на "Росатом" заместник-генералният директор на държавната корпорация по икономика и финанси Иля Ребров.

По думите му, компанията работи и по въпроса за привличане на финансиране в рамките на първично публично предлагане (IPO). Първоначалният анализ е показал обаче, че готовността за листване няма да бъде постигната по-рано от 2027 г., отбеляза Ребров.