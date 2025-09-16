Турските власти планират разработването на ядрен реактор местно производство. Заявления за участие в програмата ще се приемат до края на годината, заяви министърът на промишлеността и технологиите на страната Мехмет Фатих Качир.

"Инициираната "Програма за разработване на местен ядрен реактор", ще укрепи турската енергийната сигурност, ще намали зависимостта ни от външни източници на електроенергия и ще допринесе за постигането на целите ни за нулеви въглеродни емисии.

Възнамеряваме да създадем високотехнологичен реактор, използвайки производствените мощности на турската индустрия", написа Качир в турската социална мрежа NSosyal.

Той уточнява, че заявления за участие в конкурса могат да се подават до 31 декември 2025 година.

Първата турска АЕЦ "Аккую" продължава да се строи, като основен изпълнител е руската държавна компания "Росатом", която при това и финансира строителство на обекта. Нова та АЕЦ се състои от четири ядрени блока с усъвършенствани реактори ВВЕР-1200, поколение "3+", проектирани в Русия.Мощността на всеки енергоблок ще бъде 1200 мегавата.

Строителството на АЕЦ "Аккую" е първият проект в световната ядрена енергетика, който се реализира по модела "Изграждане-Притежаване-Експлоатация" (Build-Own-Operate). "Пускането в експлоатация на АЕЦ "Аккую", ще донесе на страната 50 милиарда долара БВП", заяви на 8 септември президентът на страната Реджеп Ердоган.