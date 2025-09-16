Турските власти планират разработването на ядрен реактор местно производство. Заявления за участие в програмата ще се приемат до края на годината, заяви министърът на промишлеността и технологиите на страната Мехмет Фатих Качир.

"Инициираната "Програма за разработване на местен ядрен реактор", ще укрепи турската енергийната сигурност, ще намали зависимостта ни от външни източници на електроенергия и ще допринесе за постигането на целите ни за нулеви въглеродни емисии.

Възнамеряваме да създадем високотехнологичен реактор, използвайки производствените мощности на турската индустрия", написа Качир в турската социална мрежа NSosyal.

Той уточнява, че заявления за участие в конкурса могат да се подават до 31 декември 2025 година.

"Росатом" ще емитира облигации в юани, за да финансира строителството на първата турска АЕЦ "Аккую"

"Росатом" ще емитира облигации в юани, за да финансира строителството на първата турска АЕЦ "Аккую"

Руската корпорация изпитва затруднения с осигуряване на необходимите инвестиции

Първата турска АЕЦ "Аккую" продължава да се строи, като основен изпълнител е руската държавна компания "Росатом", която при това и финансира строителство на обекта. Нова та АЕЦ се състои от четири ядрени блока с усъвършенствани реактори ВВЕР-1200, поколение "3+", проектирани в Русия.Мощността на всеки енергоблок ще бъде 1200 мегавата.

Строителството на АЕЦ "Аккую" е първият проект в световната ядрена енергетика, който се реализира по модела "Изграждане-Притежаване-Експлоатация" (Build-Own-Operate). "Пускането в експлоатация на АЕЦ "Аккую", ще донесе на страната 50 милиарда долара БВП", заяви на 8 септември президентът на страната Реджеп Ердоган.

"Росатом" съобщи новия, удължен срок за завършване на първата турска АЕЦ "Аккую"

"Росатом" съобщи новия, удължен срок за завършване на първата турска АЕЦ "Аккую"

Руската корпорация наскоро информира, че ще емитира облигации за финансиране на проекта