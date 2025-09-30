Финансирането на строителството на първата атомна електроцентрала (АЕЦ) "Аккую" в Турция вече е изцяло осигурено и всички проблеми, свързани с блокирането на средства за реализация на проекта са решени. Това заяви Кирил Комаров, заместник-генерален директор и директор "Развитие и международен бизнес" на руската държавна корпорация "Росатом" пред турската агенция Anadolu.

По думите му, "в САЩ възникна неприятна ситуация, свързана с блокирането на 2 милиарда долара, отпуснати за проекта. Обаче с подкрепата на правителството (на Русия), финансовите въпроси се решават успешно.

Към днешна дата финансирането на проекта е напълно осигурено, и отново увеличаваме броя на работещите на обекта, като продължаваме работата по завършване на строителството на четирите ядрени блока до края на 2028 година."

Освен това Комаров е изразил увереност, че това ще бъде "успешен проект, който ще донесе ползи както за Турция, така и за Русия". Шефът от "Росатом" е посочил, че в строителството на АЕЦ "Аккую" участват (като подизпълнители) над 2000 турски фирми. Той е добавил, че след завършването си, АЕЦ "Аккую" ще произвежда над 10% от цялата електроенергията в Турция.

Площадката на АЕЦ "Аккую" се намира на Южното крайбрежие на Турция в провинция Мерсин. Проектът включва изграждането и въвеждането в експлоатация на четири атомни реактора ВВЕР-1200 от поколение III+. Всеки блок ще бъде с мощност от 1200 MW, така че общата мощност на бъдещата атомната електроцентрала ще бъде 4800 MW.