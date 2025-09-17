Преди дни беше съобщено, че съседна Турция има амбиции сама да строи ядрен реактор. Турските власти планират разработването на ядрен реактор местно производство. Заявления за участие в програмата ще се приемат до края на годината, заяви министърът на промишлеността и технологиите на страната Мехмет Фатих Качир.
"Инициираната "Програма за разработване на местен ядрен реактор", ще укрепи турската енергийната сигурност, ще намали зависимостта ни от външни източници на електроенергия и ще допринесе за постигането на целите ни за нулеви въглеродни емисии.
Възнамеряваме да създадем високотехнологичен реактор, използвайки производствените мощности на турската индустрия", написа Качир в турската социална мрежа NSosyal.
Турция инициира разработката на ядрен реактор собствено производство
Междувременно "Росатом" продължава строителството на първата турска АЕЦ "Аккую"
Както е известно, съвсем малко страни в света са способни със собствени сили (научни, технически, производствени и т.н.) да построят ядрен реактор. Такива страни буквално се "броят на пръсти". Дали тогава посочената инициатива не е твърде амбициозна за съседната ни страна, поне за близко бъдеще?
Източник: БГНЕС
Потърсихме мнението по въпроса на енергийния експерт д-р Иван Хиновски, който е и председател на Българския енергиен и минен форум.
Към настоящия момент е невъзможно Турция да разработи и построи собствен ядрен реактор, коментира за Money.bg Иван Хиновски. По думите му, за целта са необходими изключително висок научен и технически капацитет в областта на ядрената енергетика, както и съответните подготвени кадри, с каквито капацитет и кадри Турция не разполага.
Експертът посочи, че със специфичните и изключително сложни технологии за разработване и строителство на ядрени реактори понастоящем разполагат само: САЩ, Русия, Франция, Китай, Южна Корея, Япония. Дори Великобритания вече не строи ядрени реактори.
Така че посочената амбициозна инициатива не виждам как би могла да бъде осъществена, заключи д-р Хиновски.
Независимо от "ядрените" си амбиции, Турция продължава да строи, по-точно да чака завършване на строителството от руската "Росатом" на своята първа АЕЦ "Аккую". Нещата обаче не вървят "гладко", и то (като се съди по публикации в руски медии), основно заради затруднения с финансирането на проекта, коментира още Иван Хиновски.
Руската корпорация "Росатом" планира да пусне в експлоатация първия енергоблок на първата турска АЕЦ "Аккую" през 2026 г., наскоро заяви Алексей Лихачов, главен изпълнителен директор на държавната корпорация.
"Не отменяме плановете за следващата година - пускането в експлоатация на първия енергоблок на АЕЦ "Аккую", като тогава вече да бъде в търговска експлоатация", каза Лихачов, цитиран от Прайм. Според предишните планове, пускането в експлоатация на първия реактор на турската АЕЦ трябваше да се случи още до края на 2024 година - като и този срок беше удължаване с около гоидна над първоначалните планове.
"Росатом" съобщи новия, удължен срок за завършване на първата турска АЕЦ "Аккую"
Руската корпорация наскоро информира, че ще емитира облигации за финансиране на проекта
Докъде стигна строителството на АЕЦ "Аккую"
Първата в Турция АЕЦ "Аккую" продължава да се строи, като основен изпълнител и инвеститор на проекта е Русия. Тя се състои от четири руски усъвършенствани атомни реактора ВВЕР-1200 поколение "3+". Мощността на всеки реактор е 1200 мегавата.
Строителството на АЕЦ "Аккую" е първият проект в световната ядрена индустрия, реализиран по модела Build-Own-Operate ("строителство -притежаване - експлоатация") - и вероятно именно това в случая е от основните причини за забавяне на пускането в експлоатациа на атомната електроцентрала.
За посоченото би могло да свидетелства и фактът, че преди около месец стана известно, че Надзорният съвет на руската държавна корпорация "Росатом" е одобрил привличането на чуждестранно финансиране - по-конкретно, работи се по подготовката на емитирането на облигации на структурата "Атоменергопром" в китайски юани, както и на ислямски облигации (сукук) - за финансиране на проекта за строителство на АЕЦ "Аккую" в Турция. Това съобщи тогава за специализираното издание "Страната на "Росатом" заместник-генералният директор на държавната корпорация по икономика и финанси Иля Ребров.
По думите му, компанията работи и по въпроса за привличане на финансиране в рамките на първично публично предлагане (IPO). Първоначалният анализ е показал обаче, че готовността за листване няма да бъде постигната по-рано от 2027 г., отбелязва Ребров.