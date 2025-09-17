Преди дни беше съобщено, че съседна Турция има амбиции сама да строи ядрен реактор. Турските власти планират разработването на ядрен реактор местно производство. Заявления за участие в програмата ще се приемат до края на годината, заяви министърът на промишлеността и технологиите на страната Мехмет Фатих Качир.

"Инициираната "Програма за разработване на местен ядрен реактор", ще укрепи турската енергийната сигурност, ще намали зависимостта ни от външни източници на електроенергия и ще допринесе за постигането на целите ни за нулеви въглеродни емисии.

Възнамеряваме да създадем високотехнологичен реактор, използвайки производствените мощности на турската индустрия", написа Качир в турската социална мрежа NSosyal.

Както е известно, съвсем малко страни в света са способни със собствени сили (научни, технически, производствени и т.н.) да построят ядрен реактор. Такива страни буквално се "броят на пръсти". Дали тогава посочената инициатива не е твърде амбициозна за съседната ни страна, поне за близко бъдеще?

Източник: БГНЕС

Потърсихме мнението по въпроса на енергийния експерт д-р Иван Хиновски, който е и председател на Българския енергиен и минен форум.

Към настоящия момент е невъзможно Турция да разработи и построи собствен ядрен реактор, коментира за Money.bg Иван Хиновски. По думите му, за целта са необходими изключително висок научен и технически капацитет в областта на ядрената енергетика, както и съответните подготвени кадри, с каквито капацитет и кадри Турция не разполага.

Експертът посочи, че със специфичните и изключително сложни технологии за разработване и строителство на ядрени реактори понастоящем разполагат само: САЩ, Русия, Франция, Китай, Южна Корея, Япония. Дори Великобритания вече не строи ядрени реактори.

Така че посочената амбициозна инициатива не виждам как би могла да бъде осъществена, заключи д-р Хиновски.

Независимо от "ядрените" си амбиции, Турция продължава да строи, по-точно да чака завършване на строителството от руската "Росатом" на своята първа АЕЦ "Аккую". Нещата обаче не вървят "гладко", и то (като се съди по публикации в руски медии), основно заради затруднения с финансирането на проекта, коментира още Иван Хиновски.

Руската корпорация "Росатом" планира да пусне в експлоатация първия енергоблок на първата турска АЕЦ "Аккую" през 2026 г., наскоро заяви Алексей Лихачов, главен изпълнителен директор на държавната корпорация.

"Не отменяме плановете за следващата година - пускането в експлоатация на първия енергоблок на АЕЦ "Аккую", като тогава вече да бъде в търговска експлоатация", каза Лихачов, цитиран от Прайм. Според предишните планове, пускането в експлоатация на първия реактор на турската АЕЦ трябваше да се случи още до края на 2024 година - като и този срок беше удължаване с около гоидна над първоначалните планове.

Докъде стигна строителството на АЕЦ "Аккую"

Първата в Турция АЕЦ "Аккую" продължава да се строи, като основен изпълнител и инвеститор на проекта е Русия. Тя се състои от четири руски усъвършенствани атомни реактора ВВЕР-1200 поколение "3+". Мощността на всеки реактор е 1200 мегавата.

Строителството на АЕЦ "Аккую" е първият проект в световната ядрена индустрия, реализиран по модела Build-Own-Operate ("строителство -притежаване - експлоатация") - и вероятно именно това в случая е от основните причини за забавяне на пускането в експлоатациа на атомната електроцентрала.

За посоченото би могло да свидетелства и фактът, че преди около месец стана известно, че Надзорният съвет на руската държавна корпорация "Росатом" е одобрил привличането на чуждестранно финансиране - по-конкретно, работи се по подготовката на емитирането на облигации на структурата "Атоменергопром" в китайски юани, както и на ислямски облигации (сукук) - за финансиране на проекта за строителство на АЕЦ "Аккую" в Турция. Това съобщи тогава за специализираното издание "Страната на "Росатом" заместник-генералният директор на държавната корпорация по икономика и финанси Иля Ребров.

По думите му, компанията работи и по въпроса за привличане на финансиране в рамките на първично публично предлагане (IPO). Първоначалният анализ е показал обаче, че готовността за листване няма да бъде постигната по-рано от 2027 г., отбелязва Ребров.