Американският финансов гигант Citi обяви, че е приключил успешно продажбата на 25% от Grupo Financiero Banamex на дружество, свързано с мексиканския предприемач Фернандо Чико Пардо и членове на най-близкото му семейство, предава El País. След сделката Чико Пардо, който е и председател на борда на Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), поема поста председател на Съвета на директорите на Grupo Financiero Banamex.

Главният изпълнителен директор на Citi Джейн Фрейзър посочи, че ходът приближава групата до стратегическата ѝ цел да се раздели с Banamex и да предаде контрола "в ръцете на един от най-успешните мексикански инвеститори". По думите ѝ инвестицията е знак за доверие в бъдещето на Banamex и в стратегията за растеж във всички бизнес линии, както и в ускоряването на дигиталната и оперативната трансформация.

Сделката, оценена на 2,3 млрд. долара, вече е получила всички необходими разрешения от финансовите и антимонополните регулатори в Мексико; предстои единствено пускането на останалите акции чрез публично предлагане. Новият председател на Banamex Фернандо Чико Пардо заяви, че от този момент започва пътят му като най-големия частен индивидуален акционер в мексиканската банка.

"Това начинание е повече от финансова инвестиция - то е дълбоко лично. Гордея се, че го поемам заедно с децата си, за да гарантирам, че Banamex ще остане опора за бъдещето на Мексико", посочи той в писмено изявление, цитирано от El País. Citi уточни, че Мануел Ромо ще запази позицията си на главен изпълнителен директор на финансовата група и на банката с над вековна история.

Процесът по продажбата на Banamex се оказа сложен и продължи повече от три години, но вече е в заключителната си фаза. "Настоящият управленски екип остава без промяна. Както бе посочено по-рано, решенията за графика и структурата на планираното първично публично предлагане ще зависят от редица фактори, включително пазарните условия и регулаторните одобрения", съобщиха от Citi.

От обявяването на намерението за изтегляне през януари 2022 г. процесът премина през редица обрати. Първоначално интерес проявиха както банкери като Даниел Бекер, така и индустриални магнати като Карлос Слим и Херман Ларея. След повече от десет оферти и продължителни преговори Citi се отказа от първите предложения и избра вариант за продажба чрез борсата в Мексико. През септември обаче стана ясно, че Чико Пардо ще придобие една четвърт от институцията за 2,3 млрд. долара, а останалите акции ще бъдат предложени на пазара.

Banamex е четвъртата по големина финансова група в Мексико с активи над 1,1 трилиона песо и обслужва около 12 милиона клиенти в дребното банкиране. В мрежата ѝ работят приблизително 30 700 служители, а клоновете са над хиляда. Новият председател на групата Фернандо Чико Пардо е осмият най-богат човек в страната с лично състояние от около 2,8 млрд. долара, сочи класацията на Forbes. Инвестиционният му портфейл включва летища в Мексико и Колумбия, хотели и пристанища, а вече и значителен дял в една от водещите мексикански банки.