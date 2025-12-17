Макар и в оставка, ръководството на Министерството на транспорта и съобщенията одобри 97 млн. лева европейско финансиране за изграждането на интермодален терминал в Русе. Проектът е на обща стойност от близо 117 млн. лева.

Предвижда се закритата и изоставена още през 1996 г. гара Русе изток - разпределителна да се превърне в транспортен хъб със седем коловоза, път до Северната индустриална зона и жп връзка с Дунав мост. Ще се строят административни сгради, товаро-разтоварна площадка, складове, паркинги и митнически пункт.

"С третия мост над Дунав, който също ще бъде при Русе, и с изграждането на интермодалния терминал, градът се утвърждава като ключов транспортен център за Североизточна България. В комбинация с модернизацията и увеличаването на капацитета на железопътната линия Русе - Варна, това ще осигури най-пряката железопътна връзка за товарните потоци от Изток и Черноморския регион по река Дунав към Западна и Централна Европа", е цитиран в официалното съобщение на министерството да казва министърът в оставка Гроздан Караджов.

През януари се очаква НКЖИ да обяви обществена поръчка за проектиране и строителство. Терминалът ще бъде даден на концесия на частен оператор. По същия начин ПИМК пое управлението на аналогичен обект в Пловдив за 27 години.

За интермодалния терминал в Русе се говори от близо 20 години. През 2007 г. предпроектното проучване показа цена от 11 млн. евро. После обаче дойде Световната финансова криза.

Следваща версия на проекта предвиждаше строителство през 2016-2018 г., но това не се случи. През 2022-2023 г. процедурата стигна до избор на изпълнител от НКЖИ, но Комисията за защита на конкуренцията спря поръчката.

Тогава стойността на проекта беше 52 млн. лева без ДДС.

Двойният скок сега беше коментиран и от местни политици и граждани в социалните мрежи, като надеждата е, че терминалът няма да бъде "подарен" на частна фирма, която да го използва само за своите нужди.