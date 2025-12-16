Секторът на изнесените услуги или т.нар индустрия на знанието в България продължава да има стабилен растеж и през 2024 г. със 7,6% ръст на приходите, който потвърждава очакванията. Това става ясно от новия годишен доклад на AIBEST.

Той обхваща дейността на 833 компании. От тях близо половината са в IT аутсорсинга (412 или 49,5%), а на второ място са изнесените бизнес процеси (388 или 46,6%).

Темповете на растеж на приходите и на броя на служителите забележимо намаляват, но оценката на организацията е, че това е резултат от изместване на фокуса към по-висока добавена стойност и развитие на човешкия капитал.

Броят на R&D компаниите расте и вече са 33 или 4%, но освен това в тях са концентрирани 18% от приходите. В тях работят и 14% от всички 105 436 служители от сектора, като ръстът на трудовите разходи в развойната дейност е в пъти по-висок от средния - 47,2% при средно 12,3%.

Като цяло се наблюдава тенденцията към предлагане на услуги с висока добавена стойност, които изискват специалисти с висока квалификация и заплащане, посочи председателят на AIBEST Йордан Гинев. Той беше категоричен, че развойната дейност е "бъдещето" за сектора.

"Говореше се, че секторът на изнесените услуги заради AI ще влезе в криза. Цифрите не показват това - българските компании с изнесени дейности са се трансформирали в такива с висока добавена стойност. Явно у нас не се извършват дейностите, заменени от AI - ние сме дестинация, която може да предоставя все повече дейности с добавена стойност", коментира още той.

По думите му за да продължат позитивните тенденции, има нужда от предвидимост на политическите решения за фискалната политика и инвестициите на държавата, прозрачност на процеса на вземането им и наличие на дългосрочна стратегия. Той призна, че и в трите направления има много какво да се подобри.

През последните 3-4 години имаме нестабилна политическа ситуация, но много стабилна политика по отношение на бюджета - без значение коя партия управлява, имаме увеличаване на публичните разходи за сметка на увеличаващите се данъци, докато важните теми за нашата индустрия не са отразени, отбеляза председателят на организацията.

"Бюджет вероятно няма бъде приет до средата на годината. Стабилност няма да има - особено не я очаквам без активното участие на бизнеса в тези процеси. Когато той не се занимава с тези процеси, те изглеждат както в момента", заяви председателят на работодателската организация на технологичния сектор БРАИТ Илия Кръстев.

По думите му "политиците не разбраха, че глупостите, които правят, имат политическа цена" и когато бизнесът не изразява позициите си, "политиците се занимават с неща, които имат електорални ефекти".

Именно затова и технологичните компании у нас реагираха публично на първия проект за държавния бюджет за следващата година. В същото време, те са взели и решението да не "компенсират" държавата, т.е. при вдигане на МОД, данъци и т.н. служителят да не разбира по възнаграждението си какво се е случило и паралелно започват вътрешни кампании за представяне на връзката между макрорамката и условията за правене на бизнес у нас.

"Бизнесът започва да участва активно в политиката. Бяхме използвани като индустрия с по-скоро маркетингова цел и без стратегически поглед", заяви Кръстев.

Той очерта и конкретни мерки, които трябва да бъдат направени:

  • Разкачване на минималната заплата от средната, за да намалее растежът на публичните разходи.
  • Премахване на незаетите щатове в администрацията, които са 9% и са свързани с непрозрачно разпределяне на бонуси.
  • Ограничаване на сивата икономика.

По думите му всичко това може да не е свързано директно с технологичния сектор, но именно той се налага да поема увеличаващото се бреме, тъй като е "на светло".

Йордан Гинев допълни, че не трябва да има противопоставяне между различните сектори в икономиката - особено на база на наратива, че "в IT са с високи заплати": "Навлизането на високите технологии във всеки сектор е основополагащо за развитието му през следващите 10 години" - а с иновациите върви и промяна в стандарта.

Отвъд това, нашата страна трябва да използва своето географско положение, за да привлича проекти, свързани с AI инфраструктура и свързаност, а също и големи capex инвестиции, които гарантират, че компанията зад тях ще има трайно присъствие у нас. Надеждността и цената на електроенергията у нас при това положение ще имат все по-голямо значение.

Нужна е и реформа на законодателството, регламентиращо технологичния трансфер между университети и бизнес.

"Несигурността не е запазена марка на нашата страна - не се отличаваме драстично от света около нас. Ако ние като общество и държава виждаме някакъв шанс да се развиваме като икономика с висока добавена стойност, това трябва да е лайтмотивът - независимо коя политическа сила поеме ръководството", подчерта и Момчил Василев, управляващ директор на Endeavor Bulgaria.

По думите му имаме подходяща основа за това: "Легендата за качеството на нашия технически талант все още битува в световен план - когато тръгнем да води разговори с международни инвеститори, това е силен аргумент, но далеч не е достатъчен".