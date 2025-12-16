Германската корабостроителна компания Meyer Werft - която беше спасена от фалит с държавна намеса през 2024 г. - е получила поръчка на обща стойност до 10 милиарда евро от швейцарския круизен оператор MSC Cruises, съобщи DPA.

Двете компании са подписали писмо за намеренията за крупната поръчка, която включва построяването от четири до шест кораба круизни кораба. Така че, вече се очаква (доскоро) изпадналата в затруднено положение корабостроителница в северния град Папенбург, да работи с пълен капацитет до 2035 година.

Германският министър на икономиката Катерина Райхе определи сделката като "решителен пробив" за Meyer Werft. "Тази сделка е символ на устойчивост, иновативна сила, международно доверие и продължаване на изключителния инженерен опит на Германия", каза тя.

"Това споразумение е силен сигнал за хората в целия регион Папенбург и за над 1800 доставчици, чиито опит е "гръбнакът" на нашата морска индустрия", коментира и Олаф Лис, премиер на провинция Долна Саксония, където се намира корабостроителницата.

Преди малко повече от година германското правителство и провинция Долна Саксония придобиха по 40 на сто от акциите в корабостроителницата Meyer Werft, като инвестираха там общо 340 милиона евро. Освен това, те станаха гаранти и на кредит на обща стойност 2,6 милиарда евро. Програмата за преструктуриране на корабостроителницата е в сила до края на 2028 година.

Трудностите за Meyer Werft станаха следствие от намаляващото търсене на круизни кораби по време на пандемията от коронавирус, както и на рязкото покачване на цените заради конфликта в Украйна.