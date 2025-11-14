Държавната корабостроителница ТЕРЕМ - КРЗ "Флотски арсенал" ще строи 110-метров плаващ док за хърватския кораборемонтен завод Iskra Shipyard, съобщиха от предприятието. Това е втори подобен проект в рамките на година, като съоръжението е по-голямо от предходното.

Общата дължина ще е 115 метра, външната ширина - 32,4 метра, а вътрешната - 26,4 метра. Подемният капацитет е 4000 тона.

Говорим за бетонен понтон със 7 секции. Конструкцията позволява по-дълъг експлоатационен живот в сравнение с тези, които са изцяло стоманени.

Дизайнът е дело на турската Norden Ship Design House.

Строителството на плаващия док започва в началото на следващата година и трябва да влезе в експлоатация през пролетта на 2027-а. С негова помощ Iskra Shipyard ще ремонтира фериботи, яхти с дължина над 70 метра, както и бъдещите корвети за хърватските ВМС.

"С новия док ще утвърдим значително позициите си в новото строителство и корабостроене. Още проекти от тази ниша ще разширят възможностите ни за партньорства с чуждестранни компании и ще поставят на картата Варна като един технологичен център на морската индустрия в региона на Черно море. Гордеем се, че можем да създаваме продукти, които отговарят на международните стандарти за качество, безопасност и екологична устойчивост. Нашата амбиция е България отново да бъде разпознавана като страна с традиции и бъдеще в корабостроенето и новото строителство", заяви управителят на "Флотски арсенал" Данаил Славов, цитиран от Maritime.bg.