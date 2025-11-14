Държавната корабостроителница ТЕРЕМ - КРЗ "Флотски арсенал" ще строи 110-метров плаващ док за хърватския кораборемонтен завод Iskra Shipyard, съобщиха от предприятието. Това е втори подобен проект в рамките на година, като съоръжението е по-голямо от предходното.

Общата дължина ще е 115 метра, външната ширина - 32,4 метра, а вътрешната - 26,4 метра. Подемният капацитет е 4000 тона.

Говорим за бетонен понтон със 7 секции. Конструкцията позволява по-дълъг експлоатационен живот в сравнение с тези, които са изцяло стоманени.

Новият боен кораб на българския флот вече плава (ВИДЕО)

Новият боен кораб на българския флот вече плава (ВИДЕО)

"Храбри" трябва да бъде приет от нашите ВМС до края на годината

Дизайнът е дело на турската Norden Ship Design House.

Строителството на плаващия док започва в началото на следващата година и трябва да влезе в експлоатация през пролетта на 2027-а. С негова помощ Iskra Shipyard ще ремонтира фериботи, яхти с дължина над 70 метра, както и бъдещите корвети за хърватските ВМС.

"С новия док ще утвърдим значително позициите си в новото строителство и корабостроене. Още проекти от тази ниша ще разширят възможностите ни за партньорства с чуждестранни компании и ще поставят на картата Варна като един технологичен център на морската индустрия в региона на Черно море. Гордеем се, че можем да създаваме продукти, които отговарят на международните стандарти за качество, безопасност и екологична устойчивост. Нашата амбиция е България отново да бъде разпознавана като страна с традиции и бъдеще в корабостроенето и новото строителство", заяви управителят на "Флотски арсенал" Данаил Славов, цитиран от Maritime.bg.