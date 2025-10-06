Консорциум начело с италианската енергийна компания Eni (с дял от 50%) и нейните партньори - китайската CNPC (20%), мозамбикската ENH (10%), корейската Kogas (10%) и XRG (10%), дъщерна на арабската ADNOC - взеха окончателно инвестиционно решение за разработване на проекта за плаващ завод за втечнен природен газ Coral North FLNG в дълбоководната крайбрежна зона Кабо Делгадо на Мозамбик.

Както се казва в изявлението на Eni, споразумението е подписано в присъствието на президента на Мозамбик Даниел Франсиско Чапо и главния изпълнителен директор на Eni Клаудио Дескалци. Ресурсната база на бъдещия завод ще бъде осигурена от северната част на газовото находище Coral в блок Area 4 в участъка Ровума.

Според информация на Bloomberg, цената на мащабния проект ще бъде около 7,2 милиарда долара.

Coral North е вторият проект на Eni в Мозамбик и вторият в света мащабен проект за плаващ завод за природен газ (FLNG) който ще бъде реализиран в много дълбоки води, а Coral South е първият.

Въз основа на опита, натрупан от проекта Coral South, който е в експлоатация от 2022 г., се очаква Coral North да бъде завършен през 2028 година.

Завършването на новия завод за втечнен природен газ (LNG) ще направи Мозамбик - една от бедните страни в света с население около 37 милиона човека - третият по големина производител на втечнен природен газ (LNG) в Африка.

Интерес към региона имат и други големи енергийни компании. Френската TotalEnergies и американската ExxonMobil се опитват да възобновят работата по своите проекти за втечнен газ в Мозамбик, които бяха спрени поради опасения за сигурността заради размирици в страната.