Корпоративните печалби, силният бизнес модел и обоснованите инвестиции ще са сред основните фактори за доходност през 2026 г. според прогнозата на европейската инвестиционна платформа Freedom24. Базовият ѝ сценарий не предполага рецесия, но завръщането на "евтините пари" също е изключено.

Очакванията са за умерен глобален икономически растеж между 2,7% и 3,1%, като инфлацията няма да се върне към нивата от предходното десетилетие, а паричната политика ще остане предпазливо неутрална - със съответните ефекти върху достъпността на капитала. Ще видим по-малко обратни изкупувания на акции и по-голям фокус върху инвестиции в развитието на бизнеса.

"Инвеститорите все по-често ще се фокусират върху устойчивостта на оперативните маржове на компаниите, ръста на свободния паричен поток, "здравите" капиталови програми и способността за връщане на средства към акционерите", пишат от Freedom24.

Те очакват S&P 500 да се насочи към диапазона 7300-7500 пункта, но предупреждават, че ще виждаме "нарастваща вътрешна фрагментация" на фондовия пазар: "Индексите могат да растат, но основната доходност вероятно ще идва от ограничен брой компании със стабилен паричен поток, силен бизнес модел и обоснован инвестиционен цикъл".

В този смисъл AI пазарът ще се фокусира върху способността за реална монетизация, а изискванията на дигиталната икономика ще формират нов инвестиционен цикъл в енергия и инфраструктура. "В същото време отбраната се утвърждава като структурна тенденция, тъй като много държави залагат разходите за сигурност в многогодишни програми, създаващи по-предвидими поръчки и приходи", посочват анализаторите на платформата.

Валутната волатилност ще остане фактор, а златото "продължава да изпълнява ролята на защита срещу геополитически и инфлационни изненади". Така през тази година облигациите ще влизат в инвестиционните стратегии като източник на по-предвидим доход и стабилност.