Финландската компания за квантови изчисления IQM обяви в планове да стане една от първите европейски публично търгувани компании в сектора. Тя ще се слее с компанията за придобивания със специална цел (SPAC) Real Asset Acquisition Corp, за да се листне на нюйоркската борса при начална пазарна оценка от 1,8 милиарда долара.

Сделката предстои да бъде одобрена от акционерите и регулаторите, а самото листване се очаква около юни тази година. IQM обмисля и двойно листване на фондовата борса в Хелзинки, посочва CNBC.

Основана през 2018 г., компанията набра 320 милиона долара в рунд от серия Б през септември, при оценка от 1 милиард долара. Рундът беше воден от американската инвестиционна компания Ten Eleven Ventures, а финландският рисков фонд Tesi също участва.

Чрез предстоящото сливане IQM очаква да привлече над 300 милиона долара допълнително финансиране. До момента компанията е продала 21 квантови системи на 13 клиента и е реализирала най-малко 35 милиона долара неодитирани приходи за 2025 г.

IQM разработва квантови системи с отворена архитектура, които могат да бъдат инсталирани локално или достъпвани през облак. "Квантовите изчисления вече не са научен проект. Това е индустрия, в която клиентите притежават, управляват и надграждат върху усъвършенствани квантови компютри", заяви съоснователят и изпълнителен директор Ян Гьотц.

Квантовите изчисления обещават да решават изключително сложни задачи многократно по-бързо от класическите компютри, с потенциално приложение в медицината, науката и финансите. Технологията все още не е намерила масово комерсиално приложение и се сблъсква с редица технически предизвикателства, но анализатори стават все по-оптимистични. "Започваме да виждаме значими пробиви в квантовото пространство", написаха експерти на UBS в доклад от януари.

IQM е сред водещите европейски играчи в сектора. Британската Quantinuum набра 800 милиона долара в два финансови рунда миналата година, а испанската Multiverse Computing привлече 189 милиона евро в рунд от серия Б. В глобален мащаб Китай е лидер по публични инвестиции в квантовите технологии с близо 18 милиарда долара, следван отблизо от ЕС, според данни на европейския аналитичен център ECIPE.

С предстоящото листване IQM залага, че квантовата индустрия е узряла достатъчно, за да привлече интереса на публичните пазари — и че Европа може да заяви своето място в надпреварата за технологиите на бъдещето.