Германският производител на санитарни аксесоари и подови настилки Hamberger продава част от бизнеса си на основания в Мюнхен инвестиционен фонд Mutares, става ясно от прессъобщение, разпространено по-рано този месец. Сделката пряко засяга стотици български работници в Севлиево.

Собствеността си ще смени бизнесът с паркет, ламинат, дизайнерски подови настилки и акустични панели. Той е със заводи в Германия и България, общо 700 служители, глобална търговска мрежа в 70 държави и 150 млн. евро приходи.

В България Hamberger дойде през 2003 г. като доставчик на Ideal Standard. Компанията откри завод за производство на тоалетни седалки, който днес е най-големият в рамките на групата, а по-късно у нас започнаха да се правят и подови настилки. През 2024 г. беше открит цех за производство на обзавеждане за баня в Ловеч.

За 2024 г. приходите са 188,6 млн. лева, а печалбата - 17,6 млн. лева.

Според информация на "Капитал" сделката ще засегне около 20% от дейността на завода в Севлиево и към създадената междувременно "Хамбергер флоринг България" ще преминат 174 от общо 1050 души персонал.

Тепърва ще се види в каква посока Mutares ще развива бизнеса. Инвестиционният директор на фонда Йоханес Лауман коментира: "Бизнесът с подови настилки представлява изключителна възможност за придобиване на водещия производител на паркет в Германия с глобално призната марка от висок клас. С богатото си наследство, модерни производствени мощности и ясна пътна карта за създаване на стойност, компанията се вписва отлично в портфолиото на Mutares. Виждаме значителен потенциал за по-нататъшно укрепване на бизнеса на основните му пазари и ускоряване на неговата траектория на растеж, особено в Азия".

В същото време, в Севлиево заетостта по линия на тоалетните седалки се очаква да се увеличи, тъй като тази дейност в Германия беше спряна на фона на слаба активност при ремонтите и новото строителство в Германия и Европа.

Очаква се сделката между Hamberger и Mutares да бъде финализирана през второто тримесечие на 2026 г. след регулаторно одобрение. За момента тя не фигурира в регистъра на Комисията за защита на конкуренцията.