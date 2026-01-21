Японският електронен гигант Sony предава контрола над своята марка телевизори Bravia на китайската компания TCL в рамките на ново "стратегическо партньорство", обявиха двете компании в съвместно прессъобщение.

Sony планира да продаде мажоритарен дял от 51% в своето подразделение за домашно развлечение на TCL, като запази 49% от акциите. Новото съвместно предприятие ще започне дейност през април 2027 г. след регулаторни и други одобрения.

Комбинираният бизнес ще продава телевизори с марките Sony и Bravia, използвайки технология на TCL. Партньорството ще се възползва от експертизата на Sony в областта на качеството на картината и звука, управлението на веригата на доставки и други области на компетентност.

От своя страна, TCL ще допринесе със силата на вертикалната си верига на доставки, глобалното си пазарно присъствие и цялостната си разходна ефективност.

Новината е шок за мнозина, особено в Япония, тъй като Sony е силно асоциирана с висококачествени телевизори още от дните на Trinitron. Компанията обаче в момента се бори на пазар с ниски печалби, пълен със сериозни конкуренти като Samsung, LG, Hisense и самата TCL.

Sony вече продаде или затвори други свои подразделения, включително тези компютри и таблети, и едва се задържа в смартфон бизнеса.

Sony спря да произвежда собствени LCD и OLED панели преди известно време, докато TCL увеличи собственото си производство - неотдавна закупи патенти за LCD панели от Samsung и пое завода му в Китай. Някои японски компании като Toshiba и Hitachi вече излязоха от телевизионния бизнес, докато други като Panasonic имат силно намалено присъствие.

Марката Bravia оцеля главно благодарение на клиенти, готови да платят допълнително за високо качество на картината и звука, заедно с асоциацията на Sony с кинопроизводството.