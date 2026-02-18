Японската корпорация Toshiba Corp. обмисля възможността за намаляване на дела си в дъщерното си дружество за производство на асансьори, във връзка с интереса към този бизнес от страна на финландската Kone Oyj. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои информирани източници.

По думите на източниците, решението за продажба на част или на целия ѝ 80%-ен дял в Toshiba Elevator & Building Systems Corp., може да бъде взето скоро. При това Toshiba разглежда и варианта първоначално да продаде малък дял, а след това и (почти) целия си дял в Toshiba Elevator.

Източниците отбелязват, че финландската Kone Oyj вече се е консултирала с финансови съветници относно евентуалното увеличаване на дела си в Toshiba Elevator и е провела предварителни разговори с японската компания.

Основаната през 1910 г. Kone, е дългогодишен партньор на Toshiba в Toshiba Elevator, като притежава 20% дял в компанията от 2001 г. насам.

А японската Toshiba е специализирана в производството на високотехнологични компоненти, енергийни системи, индустриална инфраструктура и климатична техника. Основните й производствени бази за климатици се намират в Тайланд, обслужвайки световните пазари. Компанията е известна и с производство на полупроводници, твърди дискове (HDD), асансьори и решения за чиста енергия.