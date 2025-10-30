Руската петролна компания "Лукойл" обяви, че е получила предложение от международната компания Gunvor Group Ltd. за придобиване на LUKOIL International GmbH - дъщерно дружество, изцяло притежавано от "ЛУКОЙЛ", което притежава международните активи на Групата "Лукол". Основните условия по сделката са били предварително съгласувани между страните.

"Лукойл" от своя страна е приела предложението, като се съгласи да не води преговори с други потенциални купувачи, се казва в съобщението на "Лукойл".

Сключването на обвързващо споразумение по сделката е свързано с изпълнението на предварителни условия, включително: получаване на разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ и, ако е необходимо, други лицензи, разрешителни и одобрения в други държави.

В случай на необходимост, страните планират да поискат удължаване на настоящия лиценз от OFAC, както и на други разрешителни, за да осигурят безпроблемна оперативна дейност на международните активи и банковото им обслужване до приключване на сделката.

Продажбата на LUKOIL International GmbH е свързана с въвеждането на ограничителни мерки от някои държави спрямо "Лукойл"и неговите дъщерни дружества, допълват от руската компания.

За Gunvor Group

Gunvor Group Ltd е многонационална компания за търговия с енергийни суровини, регистрирана в Кипър, с основен търговски офис в Женева, Швейцария Gunvor има търговски офиси в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от представителства по целия свят. Компанията работи в областта на търговията, транспорта, съхранението и оптимизацията на петролни и други енергийни продукти, както и има инвестиции в петролни терминали и пристанищни съоръжения. Операциите на компанията се състоят в осигуряването на суров петрол и петролни продукти нагоре по веригата и доставянето им на пазара чрез тръбопроводи и танкери.

Gunvor има отделно дружество, Nyera, създадено през 2021 г. с цел инвестиране във възобновяеми енергийни източници. Компанията, която е основана през 2000 г., е четвъртият по големина търговец на суров петрол в света след Glencore, Vitol и Trafigura.

Днес Gunvor добива по-голямата част от суровия си петрол от Северна и Южна Америка. Тя търгува също така с африкански, азиатски и южноамерикански петролни продукти и е активна на всички континенти. Компанията е спряла да търгува с руски суров петрол и сключва сделки само с "много малки обеми руски петролни продукти, няколко десетки хиляди тона", които са съобразени с международните икономически санкции.

До 2014 г. собственик на Gunvor бе руският милиардер Генадий Тимченко. Ден преди САЩ да въведат санкции срещу него, той продаде своите 43,5% от акциите в Gunvor на другия крупен акционер - Торнобьорн Торнквист.