Руската компания "Лукойл" е поискала от Министерството на финансите на САЩ да удължи лицензите, които позволяват извършването на определени операции от компанията и след 21 ноември, въпреки санкциите, наложени от Вашингтон. Това съобщи Reuters, позовавайки се на свои източници. Към момента тази информация не е потвърдена официално от "Лукойл".

През октомври Министерството на финансите на САЩ обяви ограничения спрямо най-големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Ведомството публикува и няколко генерални лиценза.

Според тези документи, до 21 ноември са разрешени операции с и от компаниите и контролираните от тях лица, необходими за прекратяване на операции, свързани с продажбата или прехвърлянето на задължения или активи, както и тези, насочени към закупуване на стоки и услуги в обекти на "Лукойл" извън Русия.

Както смята агенцията, "Лукойл" е подала искането си до Министерството на финансите, защото е необходимо повече време, за да изпълни съществуващите си задължения и да разгледа предложения за продажба на активите си.

След налагането на санкции от САЩ и Великобритания, "Лукойл" обяви намерението си да продаде международните си активи. Компанията получи предложение от международната компания за търговия с петрол Gunvor да придобие Lukoil International GmbH, която притежава чуждестранните активи на руската компания.

Веднага след това обаче, Министерството на финансите на САЩ заяви, че не възнамерява да предостави на Gunvor лиценз за извършване на дейност и получаване на печалби, докато конфликтът в Украйна не бъде разрешен. Ведомството на САЩ не уточни тогава кой точно лиценз има предвид, но впоследствие Gunvor обяви, че оттегля офертата си за закупуване на чуждестранните активи на "Лукойл".