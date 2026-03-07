Пролетта идва всеки момент и е добре всички шофьори да подготвят автомобила си за това. Съветите на механиците идват, за да напомнят, че освен смяната на зимните с летни гуми има и редица други важни неща.

Нека започнем с добавяне на антифриз - изключително важна процедура за колата. Продължаваме с проверка на климатика - водачите трябва да се уверят, че той работи. И ако той не е в състояние да поддържа температурата на въздуха с 10°C под температурата навън, тогава трябва да бъде прегледан.

Следващото важно нещо е проверката на гумите. Както твърде ниското, така и твърде високото налягане в гумите са вредни за колелата и окачването на колата. Затова експертите препоръчват да се измерват всеки път преди по-дълго пътуване. В случай, че гумите са напомпани професионално с азот, не би трябвало да има проблеми.

Източник: iStock

Много шофьори пренебрегват автомобилните чистачки, но истината е, че те издържат средно около година и половина, а през зимата те са подложени на повишено износване поради заледявания и ниски температури. Започнат ли да оставят петна по предното стъкло, време е за смяна.

Дори да не дошло време за годишното обслужване на автомобила, включващо смяна на моторно масло и филтри, в началото на пролетта е задължително да се провери. И ако има недостиг, да се досипе.

Тава са едни от основните съвети на механиците за подготовка на автомобила за по-топлото време. Ако водачите ги спазват, е много вероятно да не се разхождат излишно до сервиза, уверяват професионалистите.